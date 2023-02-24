Под обстрелами в Харькове отстроили полторы сотни домов: с нуля строят разрушенные подъезды

На девять миллиардов долларов россияне нанесли ущерб Харькову, сообщают в горсовете. За год непрерывных обстрелов повреждено шесть тысяч зданий, половина из них — многоэтажки и еще около 2 тысяч частных домов. Хотя ракеты до сих пор регулярно целят по городу, впрочем, это не помеха восстановлению, говорится в ТСН.

Еще в марте прошлого года стену одной из многоэтажек просто снесло взрывной волной от прилета ракеты в соседний двор. Сейчас его не узнать "Внешняя стена, укрепление несущих конструкций, укрепление перегородок и восстановление. Все сети”, – рассказывают в горсовете.

Потребовалось три месяца и восемь миллионов гривен, теперь в квартирах есть все 4 стены. Пока здесь постоянно люди не живут, только делают ремонты.

На фото здание после попадания российской ракеты и после реконструкции

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Недалеко есть еще одно перевоплощение руин, полгода назад вместо подъезда была лишь куча строительного мусора вперемешку с мебелью и вещами, а сейчас снова появились квартиры. “Взрыв был прямо перед этим окном. Этот подъезд весь сложился. Не понимала, что делать. Бросать на плечи маму 80-летнюю или не ходящего сына”, — рассказывает жительница Людмила.

Дом, куда россияне попали артиллерией по меньшей мере трижды, уже отремонтировали снаружи.

Масштабное восстановление в Харькове началось с осени. Несмотря на постоянные атаки россиян на критическую инфраструктуру, в городе восстанавливают теплопункты. Один из котельных построили с нуля. “Здесь современная система водоочистки и подготовки воды. И эта котельная и в блекауте, не Дай Бог, будет работать автономно”, — говорит городской голова Харькова Игорь Терехов.

За год войны ракеты и артиллерия нанесли Харькову ущерб в 9 миллиардов долларов - разрушены теплопункты, водостанции, объекты энергетики, полтысячи многоэтажек – под снос. Но, несмотря на то, что обстрелы не прекращаются, в городе уже отстроили полторы сотни домов.

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