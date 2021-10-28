Под Одессой мальчик напоролся на острый забор: чем все закончилось

Пришлось везти подростка в ближайшую больницу с куском железа.
В Одесской области спасли мальчика, наткнувшегося на металлический прут забора. Инцидент произошел с 12-летним жителем села Корсунцы.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 28 октября.
Односельчане вызвали на место спасателей со специальным инструментом. Чтобы вызволить ребенка, чрезвычайникам пришлось вырезать кусок частокола. Госпитализировать потерпевшего пришлось вместе с фрагментом забора. Вытаскивать прут на месте не рискнули – у него была верхушка, похожая на наконечник стрелы.
Мальчика забрала "скорая". Он находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.
Напомним, в Николаеве мальчик упал на нож и скончался.