Под Одессой мальчик напоролся на острый забор: чем все закончилось

Под Одессой мальчик напоролся на острый забор: чем все закончилось

Пришлось везти подростка в ближайшую больницу с куском железа.

В Одесской области спасли мальчика, наткнувшегося на металлический прут забора. Инцидент произошел с 12-летним жителем села Корсунцы.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 28 октября.

Односельчане вызвали на место спасателей со специальным инструментом. Чтобы вызволить ребенка, чрезвычайникам пришлось вырезать кусок частокола. Госпитализировать потерпевшего пришлось вместе с фрагментом забора. Вытаскивать прут на месте не рискнули – у него была верхушка, похожая на наконечник стрелы.

Мальчика забрала "скорая". Он находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

Новости Украины: в Одесской области 12-летний мальчик наткнулся на металлический прут забора

Напомним, в Николаеве мальчик упал на нож и скончался.

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