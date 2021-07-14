Под Одессой вертолет бизнесмена снес палатки с туристами: подробности скандального приземления

Вертолет заходил на посадку с моря на низкой высоте.
В Одесской области расследуют скандальное приземления. Под Одессой вертолет снес палатки и почти покалечил людей на диком пляже в курортной Грибовке.
Об этом рассказала отдыхающая из Киева и в качестве доказательства опубликовала в соцсетях видео, говорится в выпуске ТСН.Ранок 14 июля.
Вертолет заходил на посадку с моря на низкой высоте. И поднял лопастями ветер. Его сила была такой, что палатки и пляжные зонтики подняло над землей. Металлические конструкции полетели в людей, задело и ребенка.
"Летит вертолет, сносит палатку. Кошмар, все у людей вообще поломали... Вот такая дыра у нас остались от вертолета", — жалуются отдыхающие.
От пилота отдыхающие потребовали извинений и материальной компенсации за поврежденные палатки. Впрочем, не получили ни того, ни другого.
По данным реестра воздушных судов Украины, вертолет в частной собственности одесского бизнесмена. Но кто был на борту — неизвестно. Вертолет сдают в аренду.
Эксперты же Авиадвижения говорят — пилот не нарушил правил полета, а вот палаток якобы на этом пляже не должно быть.
Напомним, недавно в Одессе неравнодушный мужчина спас птичку от жары и стал героем Сети.