Под Одессой вертолет бизнесмена снес палатки с туристами: подробности скандального приземления

Вертолет заходил на посадку с моря на низкой высоте.

В Одесской области расследуют скандальное приземления. Под Одессой вертолет снес палатки и почти покалечил людей на диком пляже в курортной Грибовке.

Об этом рассказала отдыхающая из Киева и в качестве доказательства опубликовала в соцсетях видео, говорится в выпуске ТСН.Ранок 14 июля.

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Вертолет заходил на посадку с моря на низкой высоте. И поднял лопастями ветер. Его сила была такой, что палатки и пляжные зонтики подняло над землей. Металлические конструкции полетели в людей, задело и ребенка.

"Летит вертолет, сносит палатку. Кошмар, все у людей вообще поломали... Вот такая дыра у нас остались от вертолета", — жалуются отдыхающие.

От пилота отдыхающие потребовали извинений и материальной компенсации за поврежденные палатки. Впрочем, не получили ни того, ни другого.

По данным реестра воздушных судов Украины, вертолет в частной собственности одесского бизнесмена. Но кто был на борту — неизвестно. Вертолет сдают в аренду.

Эксперты же Авиадвижения говорят — пилот не нарушил правил полета, а вот палаток якобы на этом пляже не должно быть.

Новости Украины: в курортной Грибовке вертолет снес палатки и чуть не покалечил людей

Напомним, недавно в Одессе неравнодушный мужчина спас птичку от жары и стал героем Сети.

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