Под посольством РФ в Киеве активисты жгли файеры и громко напоминали, кто оккупант и куда ему дорога

Под посольством РФ в Киеве активисты жгли файеры и громко напоминали, кто оккупант и куда ему дорога

Сейчас на оккупированном полуострове и на территории России незаконно заключенный 121 украинец.

Файеры под российским посольством в Киеве. Здесь утром провели очередную акцию в поддержку политзаключенных Кремля.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Участники митинга в мегафон напомнили работникам вражеской посольства — чей Крым, кто оккупант и куда он должен убираться.

«Нужен максимальное давление на Россию со стороны как Украины так и международного сообщества, потому что это чисто похищения людей, это же на оккупированной территории. Это же не то, что в России внутренние их дела. Это чисто — похищение людей, их так и похищают — с мешками на головах», — убеждает участница акции Наталья Бучкович.

Сейчас на оккупированном полуострове и на территории России незаконно заключенный 121 украинец. Среди них — 86 крымских татар. И российские ФСБшники чуть ли не ежемесячно пополняют этот список. Среди последних арестов — самый громкий — заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова. Его вместе с еще четырьмя людьми задержали в начале сентября. Джелялова обвиняют привычную для подобных сфабрикованных дел статью — «совершение диверсии».

Соединенные Штаты осуждают массовые задержания крымскотатарских активистов россиянами в оккупированном Крыму и требуют немедленно всех освободить.

Новости Украины: под российским посольством проходит очередная акция в поддержку политзаключенных

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