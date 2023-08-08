Под прицелом России находились пять областей Украины: какая ситуация с обстрелами

Россия каждый день обстреливает регионы Украины. Под ударом за прошедшие сутки были Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области.

Какая ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций — читайте на сайте ТСН.ua.

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Черниговщина: в сутки — 3 обстрела (20 взрывов). Новгород-Северский район – обстрел из АГС, минометов, Черниговский район – обстрел из артиллерии. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром врагом совершено 2 обстрела. Зафиксировано 11 взрывов. Из минометов обстреляны два населенных пункта в Хотинской общине. Предварительно – без человеческих потерь и разрушения гражданской инфраструктуры.

Вчера за день врагом совершено 11 обстрелов. Зафиксировано 88 взрывов. Обстреляны 7 населенных пунктов в Краснопольской, Белопольской общинах. Середино-будская община: минометный обстрел (18 взрывов), обстрел из гранатомета (4 взрыва). В результате обстрела поврежден частный жилой дом. Остальные данные о последствиях уточняются.

Днепропетровщина: ночью шумно было на Никопольщине; 4 обстрела. Враг бил из тяжелой артиллерии и "Граду".

В Никополе повреждены 2 лицея, админздание, 12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, газопровод и 4 линии электропередач. В Покровской общине снаряды агрессора избили энергетический объект. Обошлось без погибших и пострадавших.

Продолжили решисты атаковать Никополь и утром: обстреляли город. Информация о последствиях уточняется.

Вчера днем по Никопольщине враг устроил 7 раз. Накрыл район тяжелой артиллерией. Большинство ударов пришлось по самому Никополю. Есть погибший и пострадавший. В городе повреждены 8 частных домов, 3 хозяйственные постройки, авто, газопровод и 3 линии электропередач.

В Марганецкой общине российские снаряды повлекли за собой пожар. Ее оперативно потушили. Тяжелая артиллерия агрессора работала и по Великомихайловской общине Синельниковского района. Изуродованный дом.

Вчера над областью были сбиты два дрона и ракета. Обломки рухнули в Днепровском районе. Пострадал один человек.

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Запорожская область: россияне усилили обстрелы Запорожского края — за минувшие сутки зафиксировано 105 ударов по 24 населенным пунктам. 87 артиллерийских обстрелов пришлось по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Волшебного, Красного, Белогорья, Преображенки, Железнодорожного, Левадного, Щербаков, Каменского, Малых Щер, и Плавны. Три ракетных удара пришлись по Юльевке, авиаудары — по Орехову, Малой Токмачке и Новодаровке, 4 БПЛА-атаки подверглись Гуляйполе и Гуляйпольскому, а по Железнодорожному, Староукраинке, Малиновке, Белогорью пришлось 8 обстрелов с РСЗО.

В Новоданиловке завершен разбор разрушенного авиаударом дома: из-под завалов достали тело погибшего 53-летнего мужчины, считавшегося пропавшим без вести. В результате ночного артиллерийского обстрела Преображенки травмирована 83-летняя женщина, которая оперативно доставлена в лечебное учреждение областного центра.

Поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры.

Харьковщина: вчера вечером кафиры ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. Повреждены 6 домов, хозяйственные постройки. Погибли 2 человека – 45-летняя женщина и мужчина 65 лет. 4 человека — госпитализированы. Еще одна 57-летняя женщина получила помощь на месте, в госпитализации не нуждалась. Также пострадали и были госпитализированы 2 сотрудника ГСЧС и 2 сотрудника полиции.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Охримовка, Бочково Чугуевского района, Нескучное Харьковского района, Амбарное Купянского района. На Купянском направлении наши воины успешно отразили атаки противника в районах Синьковки и севернее Ивановки. Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеривки.

Напомним, 7 августа Россия атаковала ракетами Покровск Донецкой области. Она выпустила по городу две ракеты, попавшие в жилой дом. По состоянию на утро, по последним данным, в результате ракетного удара возросло количество пострадавших — 67 ранены, из них — 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей, погибли 7 человек.

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