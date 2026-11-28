Война в Украине / © ТСН.ua

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Десятки вражеских дронов ежедневно преследуют инженерные группы Нацгвардии. Несмотря на это, бойцы 23-й бригады «Хортица» продолжают укреплять оборонительные рубежи Запорожья: возводят фортификационные сооружения, натягивают «путанку» и устанавливают препятствия для оккупантов.

Сотни километров укреплений в зоне постоянной угрозы FPV — об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

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Разведка «Мавиком» и многослойная «путаница» в зоне охоты FPV

Вместе с бойцами 23-й бригады Национальной гвардии «Хортица» едем в зону, где возводят укрепления. Дорогу окутывает густой туман — в таких условиях вражеские FPV летают реже. Но даже туман не гарантирует безопасности.

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Военнослужащий 23-й бригады НГУ «Хортица» (в машине): «FPV-дроныочень активны — поэтому, когда едем, все смотрим по сторонам, присматриваемся. Если парень, сидящий в кузове, начинает стучать по кузову, то мы все быстро выскакиваем из машины, бежим в безопасные места, а лучше всего — в лесополосу».

Открытая местность — самая опасная. Прежде чем двигаться дальше, бойцы проверяют маршрут с воздуха. Поднимают «Мавик» — он должен обнаружить дроны-шпионы: «О, здесь разрыв, смотри, на тепловизоре».

Впереди чисто. Часть пути преодолеваем пешком, и всё это время ребята не перестают следить за небом. Вдоль подготовленных рвов инженеры Нацгвардии натягивают «егозу» — многослойную конструкцию, которая не даст оккупантам продвигаться дальше.

«Грифон», военнослужащий 23-й бригады НГУ «Хортица»: «Сейчас они её растянут, и вы сами увидите, насколько она прочная. У неё четыре слоя — верхний слой и самый толстый — это у нас нижний слой. Она достигает 1,5 метра в высоту, 10 на 10 в ширину и длину. В народе её называют «путанка», очень трудно через неё переступить, очень трудно, ноги путаются».

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Приходится организовывать оборону на глазах у вражеских беспилотников.

«Грифон», военнослужащий 23-й бригады НГУ «Хортица»: «Даже когда атакуют дроны, мы стараемся прикрываться, потому что фронт не стоит на месте, он движется — нужно всё делать очень быстро, очень быстро».

Сбивание российского дрона на оптоволоконной линии во время работы

Бойцы заметили вражеский дрон издалека. Нам тоже приходится искать укрытие: «Ещё что-то летит? — Летит». Защитникам удаётся сбить российский дрон. Это вражеская «Стрекоза» — ударный дрон на оптоволокне.

Военнослужащий 23-й бригады НГУ «Хортица»: «Пытался заминировать дорогу, логистику. Поразили точно, дрон летел на оптоволокне — все цели. У него кумулятивно-осколочный заряд — это против бронированной техники».

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Россияне ежедневно атакуют наши инженерные группы, а на поле негде укрыться. Поэтому, как только замечают вражеский дрон, военные сами открывают по нему огонь.

«Грифон», военнослужащий 23-й бригады НГУ «Хортица»: «Если он летит на нас, мы видим — и разбегаемся, не собираемся в кучу. Начинаем атаковать FPV. На нашем дежурстве их было больше всего — более 10 FPV-дронов, где-то 8 мы сбили, 2 попали — только не в технику, а где-то при посадке».

Мини-веточки с пластидом и розовый талисман от родителей

Раньше «Грифон» был сапером. Этот опыт научил его видеть опасность там, где другие ничего не заметят. А россияне, в свою очередь, совершенствуют методы минирования — и порой смертельная ловушка принимает вид обычной ветки.

«Грифон», военнослужащий 23-й бригады НГУ «Хортица»: «Последнее самодельное взрывное устройство — это веточка: в ней пластид, реагирующий как на переворачивание, так и на наступание. Ты идёшь, не видишь эту веточку, вроде бы обычную, наступаешь на неё — там плюс-минус 50 граммов пластида, а это ногу отрывает по колено».

В кармане «Грифона» всегда лежит этот розовый карабинец — подарок родителей, он стал для бойца талисманом. Сам он старается не нарушать обещание, данное маме и папе, — ежедневно присылать им весточку: «жив».

«Грифон», военнослужащий 23-й бригады НГУ «Хортица»: «Утром я отправляю им два сообщения: «Доброе утро, еду на выезд, всё в порядке»».

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