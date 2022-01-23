Под слоями краски на картине Боттичелли обнаружили еще одно изображение

Под слоями краски на картине Боттичелли обнаружили еще одно изображение

Фрагмент рисунка увидели с помощью инфракрасного излучения.

На картине Сандро Боттичелли под слоем краски нашли скрытый рисунок Мадонны и младенца Иисуса, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 22 января.

Рисунок был замечен на деревянной панели, где расположена картина художника "Муж скорби" с изображением Иисуса. Фрагмент рисунка увидели с помощью инфракрасного излучения.

Об этом пишет CNN.

По словам старшего вице-президента аукциона и директора отдела картин старых мастеров Криса Апостла, изображение может быть черновиком картины "Дева нежности" — одного из основных типов изображения Богоматери. Он объяснил, что об этом свидетельствуют детали рисунка.

Крис Апостл уточнил, что панель стоила дорого, поэтому художник, забросив предыдущую картину, решил на перевернутом материале написать новую. С помощью инфракрасного излучения видно, как Сандро Боттичелли изменял изображение.

Издание сообщило, что 27 января картину должны выставить на аукцион Сотбиз в Нью-Йорке, где ее стартовая цена составит $40 млн. До этого ее долгое время хранили в частной коллекции.

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