Под стенами мэрии в Киеве требуют тепла: что происходит

Под стенами КГГА требуют тепла в домах

У стен Киевсовета собрались митингующие. Под мэрию в Киеве пришли женщины с детьми, которые до сих пор живут в квартирах без отопления. На одном из плакатов можно прочесть: «Наши дети мерзнут, а вы греетесь!»

Речь идет о ЖК по улице Сергея Данченко в Подольском районе столицы.

В столичной мэрии объясняют, что недавно был урегулирован вопрос по поставкам тепла в ЖК на улицах Андрея Аболмасова и Кадетский Гай. К таким же шагам город призывает и жителей домов по улице Сергея Данченко.

Жители дома требуют тепла под стенами КГГА / соцсети

«В жилом комплексе на улице Сергея Данченко до сих пор нет отопления. Причина — неурегулированный вопрос поставки газа на частные котельные, которые не обслуживаются коммунальными службами. Такая проблема возникла из-за задолженности перед НАК «Нафтогаз України», — объясняют в КГГА.

Там добавляют, что город координирует действия всех сторон, чтобы обеспечить теплоснабжение жителей.

«Две другие группы ЖК — на ул. Кадетский Гай и Андрея Аболмасова уже решили вопрос: одна группа в результате переговоров с «Нафтогазом України» уже получает тепло, другая — на финальной стадии подписания соглашения», — говорят в КГГА.

Городские власти призывают совладельцев и ОСМД на ул. Сергея Данченко срочно обратиться в «Нафтогаз» и урегулировать вопросы задолженности. Компания предложила лояльный механизм заключения договоров, чтобы дома могли получить газ и тепло как можно быстрее.

