Под судом, где ждут Порошенко, между митингующими и правоохранителями возникают стычки

Под судом, где ждут Порошенко, между митингующими и правоохранителями возникают стычки

Люди пытались развести костер

Через два часа Печерский суд Киева должен объявить решение о мере пресечения пятому президенту Украины, которому обвиняют в государственной измене. Под судом уже начинают собираться люди, пришедшие оказать Порошенко поддержку, между ними и полицией произошли первые столкновения.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Сергей Моргун.

Люди пытались установить что-то вроде мангала для приготовления кулиша, но правоохранители пытались этому помешать. Началась толкотня, кто-то даже распылил огнетушитель. Но в конце концов все быстро успокоилось. Но через некоторое время попытку установить мангал решили повторить с большим количеством людей, но правоохранители на этот раз также вмешались и отобрали оборудование.

Под судом, где ждут Порошенко, между митингующими и правоохранителями возникают столкновения

Люди продолжают сходиться, сцена с уличным экраном уже установлена. Возле Печерского суда уже немало правоохранителей, по меньшей мере, 8 грузовиков нацгвардейцев.

Сам Порошенко должен прибыть за несколько минут до начала заседания. Поэтому пока его только ожидают.

Сегодня должны объявить решение о мере пресечения для него. Это может быть арест или залог в 1 млрд грн, этого требует прокуратура. Адвокаты президента требуют отпустить его под личное обязательство.

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