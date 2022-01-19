Под судом, где ждут Порошенко, между митингующими и правоохранителями возникают стычки

Люди пытались развести костер
Через два часа Печерский суд Киева должен объявить решение о мере пресечения пятому президенту Украины, которому обвиняют в государственной измене. Под судом уже начинают собираться люди, пришедшие оказать Порошенко поддержку, между ними и полицией произошли первые столкновения.
Об этом сообщает корреспондент ТСН Сергей Моргун.
Люди пытались установить что-то вроде мангала для приготовления кулиша, но правоохранители пытались этому помешать. Началась толкотня, кто-то даже распылил огнетушитель. Но в конце концов все быстро успокоилось. Но через некоторое время попытку установить мангал решили повторить с большим количеством людей, но правоохранители на этот раз также вмешались и отобрали оборудование.
Люди продолжают сходиться, сцена с уличным экраном уже установлена. Возле Печерского суда уже немало правоохранителей, по меньшей мере, 8 грузовиков нацгвардейцев.
Сам Порошенко должен прибыть за несколько минут до начала заседания. Поэтому пока его только ожидают.
Сегодня должны объявить решение о мере пресечения для него. Это может быть арест или залог в 1 млрд грн, этого требует прокуратура. Адвокаты президента требуют отпустить его под личное обязательство.
Читайте также:
В Польше украинец повесился на дорожном знаке
В Белом доме рассказали, что считают инструментом давления на Кремль
"Обмен и торг не рассматриваю": в России выставили на продажу целый город