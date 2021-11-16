Под судом в Киеве стреляли в грузина, которого должны были судить за групповой разбой

Вероятных нападающих разыскивают и вроде бы задержали.
Под судом в Киеве неизвестный из огнестрельного оружия ранил мужчину, сейчас он в больнице. Сам стрелок с места преступления скрылся.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
У Киево-Святошинского суда работают эксперты криминалисты. Ограничительные ленты пронизывают улицу вдоль и поперек. Стрельба здесь произошла среди бела дня. Выстрелы услышали охранники суда. Они и оказывали первую помощь раненому. «Лежал на земле. Видно было – ранен. Крови много не было, потому что в одежде был, она как бы задерживала. Когда забирала его скорая, он еще был в сознании», — говорят охранники.
Пострадавшего уже оперируют, его состояние – тяжелое. Имени мужчины пока не разглашают, но известно – ему 42 года, имеет гражданство Грузии. В суде, за несколько минут до инцидента, именно должны были начать рассмотрение дела о "групповом разбое", в котором ранены проходы как один из 5-ти обвиняемых. По версиям очевидцев, убить мужчину пытались именно из-за этого.
Вероятными "бандитскими" разборками соседи шокированы. Вокруг суда только частный сектор.
Между тем с асфальта правоохранители собирают гильзы, их — не менее 10. Оружие еще устанавливают, но вероятнее всего стреляли из пистолетов с глушителями. «Нападавших было несколько. В суд они подъехали на автомобиле. У прохожего выпустили несколько пуль и сразу же убегали», — рассказывают в полиции.
За ориентировку очевидцев стрелков уже разыскивают правоохранители. Сейчас уже есть информация: якобы нападавших задержали на выезде из Киева. Впрочем, в полиции информацию пока не подтверждают.
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