Под судом в Киеве стреляли в грузина, которого должны были судить за групповой разбой

Под судом в Киеве стреляли в грузина, которого должны были судить за групповой разбой

Вероятных нападающих разыскивают и вроде бы задержали.

Под судом в Киеве неизвестный из огнестрельного оружия ранил мужчину, сейчас он в больнице. Сам стрелок с места преступления скрылся.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

У Киево-Святошинского суда работают эксперты криминалисты. Ограничительные ленты пронизывают улицу вдоль и поперек. Стрельба здесь произошла среди бела дня. Выстрелы услышали охранники суда. Они и оказывали первую помощь раненому. «Лежал на земле. Видно было – ранен. Крови много не было, потому что в одежде был, она как бы задерживала. Когда забирала его скорая, он еще был в сознании», — говорят охранники.

Пострадавшего уже оперируют, его состояние – тяжелое. Имени мужчины пока не разглашают, но известно – ему 42 года, имеет гражданство Грузии. В суде, за несколько минут до инцидента, именно должны были начать рассмотрение дела о "групповом разбое", в котором ранены проходы как один из 5-ти обвиняемых. По версиям очевидцев, убить мужчину пытались именно из-за этого.

Вероятными "бандитскими" разборками соседи шокированы. Вокруг суда только частный сектор.

Стрельба под судом в Киеве | неизвестный из огнестрельного оружия ранил мужчину

Между тем с асфальта правоохранители собирают гильзы, их — не менее 10. Оружие еще устанавливают, но вероятнее всего стреляли из пистолетов с глушителями. «Нападавших было несколько. В суд они подъехали на автомобиле. У прохожего выпустили несколько пуль и сразу же убегали», — рассказывают в полиции.

За ориентировку очевидцев стрелков уже разыскивают правоохранители. Сейчас уже есть информация: якобы нападавших задержали на выезде из Киева. Впрочем, в полиции информацию пока не подтверждают.

Читайте также:

Потребовал телефон и ударил в шею: в Каменском мужчина устроил резню

Убийство 24-летнего патрульного в Рубежном: стали известны подробности

Вышел из авто и пропал без вести: в Днепре разыскивают 20-летнего парня, ушедшего ночью с приятелем на рыбалку

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку