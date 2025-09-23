Под угрозой Киев, Днепр и Львов: какие "новые" дроны использует Россия и что может из них лететь

Россия использует новые дроны / © tsn.ua

В Нежине Черниговской области, расположенном в более чем 200 километрах от зоны боевых действий, российские войска применили новый вид атаки. С беспилотников оккупанты сбросили неизвестные взрывчатые вещества прямо на центральную улицу города — на дорогу, по которой двигались автомобили.

По информации западных СМИ, в частности The Wall Street Journal, Россия планирует бить по транспортным путям и гражданским автомобилям даже вдали от фронта. Это означает, что под угрозой могут оказаться мирные жители в относительно безопасных регионах Украины.

Аналитики отмечают, что российская армия изменяет подход к использованию беспилотников. Новые дроны работают на оптоволоконном управлении, поэтому их невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Что известно об этом типе атак, какие именно дроны использует Россия и каких территорий они могут достичь, — в комментарии сайту ТСН.ua объяснил военный эксперт Олег Жданов.

Что известно об атаке по Нежину

19 сентября российские войска применили против Нежина новую тактику ударов. На одну из центральных улиц города оккупанты сбросили с беспилотников неизвестные взрывчатые вещества.

Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола.

«Это новый вид атаки, до этого такого россияне не применяли. Пока специалисты разбираются, что это были за взрывчатые вещества. К счастью, ни один человек не получил ранения и ни один автомобиль не поврежден», — отметил мэр.

Момент удара записал на видеорегистратор автомобиль, который двигался по улице. На записи видно, как неизвестный предмет падает посреди дороги и взрывается. Это произошло около 8:30 утра.

Момент взрыва в Нежине 19 сентября 2025 года / Скриншот из видео Александра Кодолы

Новый тип атаки россиян дронами

В РФ, вероятно, разработали новую систему, которая способна существенно увеличить дальность полета оптоволоконных FPV-дронов. По оценкам аналитиков, оккупанты могли использовать тяжелый дрон-ретранслятор с большой катушкой кабеля, к которому подключаются ударные беспилотники с меньшими катушками.

Как сообщает Defense Express, российские СМИ пишут о создании системы, позволяющей в несколько раз расширить зону действия FPV-дронов. В частности, речь идет о специальном ретрансляторе, который продлевает линию связи между оператором и боевым дроном примерно в четыре раза.

В то же время, пока не ясно, какой именно дрон использовала армия РФ в Нежине, подчеркнул в комментарии ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, маловероятно, что это был оптоволоконный FPV-дрон.

По его словам, в России сейчас действительно работают над увеличением дальности полета, однако пока максимальная дальность экспериментальных катушек — это 40 километров.

«А так — 15, очень редко, когда 20 километров есть катушки для оптоволокна. Не выдерживает оптоволокно такого расстояния. Поэтому пока это мечты Российской Федерации. Кстати, и наши мы тоже работаем именно над этим вопросом, но наши дроны уже на 20 километров летают. У нас уже есть системы, которые обеспечивают такую дальность полета для наших FPV-дронов», — говорит Олег Жданов.

Нежин на карте / © Deepstatemap

То, что применили в Нежине, скорее всего, кассетный вариант дрона:

«Это может быть та же „Гербера“ в кассетном варианте, которая просто выбросила небольшое взрывное устройство. Что-то вроде лепестков, применяемых в противопехотных минах. У них очень мал радиус поражения и почти нет обломков от них. Потому что они находятся в пластиковом контейнере. Но там, насколько я помню, от 5 до 25 килограммов должна быть нагрузка, чтобы сработал заряд. Или падение с высокой высоты, Из-за соответствующего давления он срабатывает».

Какое оружие применила Россия в Нежине

Судя по видео с места происшествия, опубликованного в Сети, там не было обломков и взрывы были очень маленькие, объясняет свое предположение эксперт.

«Ни один житель и ни одно авто, к счастью, не пострадали. Но сам факт поражения или нападения местного населения это серьезное морально-психологическое влияние. А если кого-то там, возможно, заденет, если в него попадет или прямо под ноги попадет, то, соответственно, можно получить травму вплоть до летального исхода. По моему мнению, это, скорее всего, обычные дроны, которые они используют на большом расстоянии разных типов — но это не оптоволокно», — говорит Олег Жданов и призывает дождаться результатов экспертизы, ведь его комментарий является лишь предположением на основе видео.

Он объясняет: если это оптоволокно, то этот дрон не вернется — это «билет в один конец».

«Потому что катушка размоталась, а обратно он не потянет за собой все это оптоволокно. Он должен упасть там, где у него кончилась катушка. Вот если найдут такой дрон, тогда это оптоволоконный дрон, который имеет механизм сброса. Что-то вроде кассетного боеприпаса. Мне кажется, что это был дрон типа Шахеда, который вместо боевой части имел кассетный вариант „, — говорит Олег Жданов.

В то же время, если это «Шахед», он может добраться до любого города Украины.

«Шахеды» долетают даже в Польшу. До западных областей, Львова, Франковска — на основном запасе топлива, а с дополнительными баками, видите ли, до Гданьска долетают. Так что это не проблема», — объясняет эксперт.

Кроме того, у россиян есть ряд дронов на глубину 100-150 километров.

«Кстати, я думаю, что это, скорее всего, „Шахед“, потому что была информация, что у них есть возможность управлять „Шахедом“ на расстояние до 150 километров. А это значит, что, во-первых, оператор мог скорректировать место сброса. И во-вторых, можно вернуть этот „Шахед“ назад после использования, если это предусмотрено было конструктивно. Так что опять же это предположение на основании того, что мы с вами увидели и что услышали от главы городской администрации», — говорит Олег Жданов.

Зачем Россия прибегла к такой атаке

По словам военного эксперта, единственная цель такой атаки — это терор гражданского населения.

«Это обычный террор населения с целью принуждения к политическим шагам в пользу РФ. К сожалению, Россия использует все способы и все средства, чтобы достичь своей цели. Путин понимает, что линия фронта, как бы он ни старался, не рушится наш фронт. Мы держимся. Да, мы отходим постепенно, но это не те темпы. Он несет гораздо больше потерь и время играет в нашу пользу. Поэтому Путин пытается таким образом сформировать общественное мнение, что нужен лучший плохой мир, чем хорошая война. И, к сожалению, я не исключаю, что если они действительно додумались до такого ужаса, чтобы терроризировать мирное население», — говорит Олег Жданов.

Он объясняет: на сегодняшний день эти попадания в жилые массивы ракет и «Шахедов», к счастью, уже не приводят к такому количеству жертв.

«Да, люди теряют имущество, теряют дома, но мы уже приучились прятаться в укрытиях. Нет так, как было раньше, десятками, сотнями раненых, десятки убитых. Сегодня количество жертв гораздо меньше. Раз количество жертв меньше, значит, человек может пережить любую трагедию. Потому что нужно? Надо массироваться в жертвах. Чем больше жертв, тем страшнее для общества те или иные меры, которые Россия предпринимает против нас. Поэтому они ищут разные методы для того, чтобы запугать общество».

Чего ждать от РФ дальше: какие города под угрозой

Олег Жданов говорит, что при атаке на Нежин вряд ли применяли оптоволоконный дрон: это был «Шахед» или его аналоги.

«Там есть у них немного меньшие дроны, ближнего радиуса действия. Но здесь особенность в том, что у дрона должен быть механизм сброса. Это должно быть что-то вроде либо сработающего кассетного боеприпаса, либо кассетного заряда на самом дроне. Это очень важная особенность, потому что конструктивно не каждый дрон можно переоборудовать под такой вид боеприпаса», — объясняет эксперт.

Ранее мы уже видели, что «Шахеды» носят мины, напоминает Олег Жданов:

«Почему я и предположил, потому что мы знаем, что Шахеды могут нести мины. Там противотанковые были мины, они могут минировать местность. А почему бы не зарядить теми же противопехотными минами? За счет высоты и скорости полета будет большой росброс и такие маленькие взрывы — с одной стороны вроде бы петарда, а с другой мы понимаем, что это война. Фронт не так уж далеко и это может быть более мощная взрывчатка. Скорее всего это может быть кассетный «Шахед». Подождем, что скажет наша экспертиза».

По мнению военного эксперта, нельзя исключать, российская армия может начать прибегать к таким атакам и по областным центрам, в частности достать в Киев, Днепр, Львов, другие города.

«Все возможно. А особенно с тем, что „Гербера“ над Киевом может летать часами… Или другие дроны, которые там с Троещины пролетают и потом идут дальше на юго-запад из Киева. А почему бы и нет? Одинокий дрон, как разведчик, а над центром города выбросит этакую взрывчатку. Это будет паника среди населения», — говорит Олег Жданов.