Под угрозой мобильная связь и Интернет из-за «блекаутов»: что известно

Во время блекаутов в Украине в результате российских атак по инфраструктуре часть абонентов мобильной связи и мобильного интернета жалуются на ухудшение качества этих услуг.

Иногда случаются даже случаи, когда при попытке совершить звонок в пределах Украины, недавно абонент услышал в трубку сообщение следующего содержания: «Чтобы совершить звонок, нужно зарегистрироваться в сети».

В контакт-центре одного из операторов на вопрос о возможных причинах такой проблемы предположили, что «сим-карта могла размагнититься из-за нагрузки при выключении света», а в сервисном центре этого же оператора предположили, что «сим-карта могла «сгореть» также из-за нагрузки». В то же время представители нескольких операторов в официальных ответах нам сообщили, что сим-карты не «горят» из-за отключения света.

Почему исчезает связь и интернет

Почему исчезает связь при отключениях и как улучшить ее в домашних условиях — на эти вопросы ТСН.ua собрал ответы, пообщавшись с представителями операторов.

В отличие от своих контакт-центров и сервисных пунктов, они говорят, что отключения электроэнергии не способны влиять на работу самой сим-карты. Но есть ряд других нюансов, которые действительно могут усугубить и мобильную связь, и скорость мобильного интернета.

«Так бывает, что сим-карты выходят из строя. Но на сегодня это не массовое явление», — сказала нам пиар-менеджер одной из компаний, которая предоставляет услуги мобильной связи и интернета.

Еще в одной, не менее крупной компании, также обеспечивающей украинцев мобильной связью и мобильным интернетом, в комментарии для ТСН.u рассказали, что по состоянию на данный момент из-за отключения света случаются несколько видов проблем со связью.

«Если абонент слышит сообщение о том, что необходимо зарегистрироваться в сети, это вряд ли связано с выключением света. Сеть зарезервирована так, что может работать до 10 часов, аварий из-за отключения света нет. Все работает штатно и держится на резервном оборудовании. В течение ноября мы пять раз фиксировали исторический максимум роста трафика, когда были длительные «блекауты». Они влияют на связь — чем больше нагружена сеть, тем быстрее сокращается время работы аккумуляторов на нашем оборудовании. Это может влиять на качество связи, скорость мобильного интернета», — объясняют в компании.

В свою очередь, народный депутат Александр Федиенко, неоднократно комментировавший темы, связанные с мобильной связью и интернетом, о влиянии «блекаутов» именно на сим-карты украинцев говорит следующее: «Я ни разу не слышал о том, что может «сгореть» сим-карта из-за отключения света. Сим-карта по этой причине не может размагнититься и «сгореть». Сейчас есть огромные энергетические проблемы, аккумуляторы на базовых станциях операторов не успевают заряжаться. Я предполагаю, что некоторые базовые станции из общей цепочки просто «выпадают». Когда абонент пытается совершить телефонный звонок, ему сообщается о проблеме», — предполагает Александр Федиенко.

При этом он отмечает, что если абонент сменит место своего расположения и сим-карта соединится с другой базовой станцией, то проблема может быть решена и карта дальше будет работать.

Связь при отключении света: как ее улучшить

Представители мобильных операторов говорят, что есть несколько несложных советов.

