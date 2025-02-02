Под угрозой – несколько городов: Жданов назвал населенные пункты, на которые пойдет армия РФ в ближайшее время

Эксперт Олег Жданов заявил, что кафиры положили глаз на три направления Донецкой области. В то же время он сделал громкое заявление относительно проблем с мобилизацией в Украине.

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Текущая ситуация на фронте

В преддверии Нового года многие эксперты прогнозировали, что 2025-й станет переломным в войне России против Украины. Более того, они заявляли, что этот год станет победным для нашей страны. Однако сейчас конца-края этой войне не видно, а ситуация на поле боя остается очень сложной. Текущую ситуацию на фронте в комментарии для ТСН.ua оценил военный эксперт Олег Жданов.

"Мы в тупике, в административном тупике. Армия – это зеркало государства. То, что происходит в государстве, то происходит и в армии. И, соответственно, на фронте. Реформирование звучит банально, но на самом деле у нас в ВСУ реформа до сих пор не проведена, в стране не наказан ни один коррупционер, разворовывавший деньги на строительстве фортификационных сооружений."

Но к этому добавляет: "Освободив всех военнослужащих в 2023 году, мы фактически обезглавили мобилизационную систему".

“Я не оправдываю коррупционеров. Если кто причастен к коррупции, то для борьбы с ними есть НАБУ, ДБР, которые могут работать в отношении каждого военкома. А не так, что всех уволили и система рухнула. А теперь у нас основной метод – "бусификация". Нет движения вперед».

Фото: Associated Press

Угрозы на фронте

Олег Жданов заявил, что враг начал активизироваться на Краматорском и Торецком направлениях. По мнению эксперта, Россия будет опрокидывать усилия на Лиманский.

"Они не могут взять Покровск "в лоб". Обойти по флангам тоже не могут, темпы продвижения тоже не те. Они еще будут год окружать Покровск как минимум с такими темпами. Думаю, что сейчас перекинутся на агломерацию Славянск-Краматорск. А ключ от этой агломерации — прорыв на Лиманском направлении, потому что за Лиманом – трасса Харьков-Донецк.

По мнению Жданова, если командующему Сухопутными войсками Михаилу Драпатому дадут необходимый ресурс и полномочия, он сможет стабилизировать ситуацию на Покровском направлении.

"Может еще немного отойдем. Все будет зависеть от того, как Запорожская и Днепропетровская ОВА построили фортификации, оборонительные линии."

Об общей ситуации на всей линии боестолкновения Жданов говорит, цитирую: "Катастрофы на фронте нет. Там очень тяжело, ситуация близка к катастрофической".

Херсонское, Запорожское и северное направления

Относительно Херсонского, Запорожского и северного направления военный эксперт заметил — пока мы воюем в Курской области, угрозы атак с севера нет. Однако может быть разведка боем, чтобы заставить нас маневрировать силами и средствами.

"Пока мы держим Курский плацдарм, думаю, северу ничего не угрожает. Югу тем более. Наша разведка говорит, что с Запорожского направления враг снимает целые полки, опрокидывая их на Курское направление. НАТО оценивает мобилизационный ресурс врага в 17 миллионов, Шойгу когда-то говорил о 25. За счет наличия пехоты враг забрасывает нас телами».

План Трампа по окончании войны: гарантии безопасности и вступление Украины в НАТО. / Фото: ТСН.ua

Что изменится после инаугурации Трампа?

Примечательно, что недавно Олег Жданов сделал еще одно громкое заявление. По его словам, активные боевые действия могут продолжаться в течение всего 2025 года. Впрочем, в 2026 году у Украины, вероятно, будет возможность закончить войну с Россией. Сколько нужно времени на окончание войны – сказать очень трудно, потому что неизвестно, насколько будем опираться мы или президент страны-агрессорки Путин.

Жданов приводит в пример политику Трампа по отношению к Израилю.

Он считает, что после инаугурации Трампа Украине будет "очень тяжело" — тем более что новый президент США хочет прекратить выплаты. По словам Жданова, Трамп хочет, чтобы Европа брала на себя все расходы, а Соединенные Штаты не тратили ни одного цента, как на поддержку нашей страны, так и вообще на войну и восстановление.

Он считает, что после инаугурации Трампа Украине будет "очень тяжело" — тем более что новый президент США хочет прекратить выплаты. По словам Жданова, Трамп хочет, чтобы Европа брала на себя все расходы, а Соединенные Штаты не тратили ни одного цента, как на поддержку нашей страны, так и вообще на войну и восстановление.

Когда кончится война в Украине?

По словам Олега Жданова, возможные сроки окончания войны в Украине будут зависеть от ситуации на линии фронта и экономике.

Для России болезненный и действенный рычаг давления – это экономика, объясняет Олег Жданов.

В то же время у Украины, говорит Жданов, проблемы на фронте, с мобилизацией, укомплектованностью личным составом и высшими органами системы военного управления.

Как закончить войну в Украине?

По словам Олега Жданова, судя даже по тем оценкам, которые сегодня дают американские издания, политологи и аналитики, Трамп выберет "корейский вариант" относительно сценария завершения войны в Украине.

По его мнению, у Трампа будет основная идея окончания войны – это просто прекратить стрелять.

Он отметил, что окружение Трампа говорит о том, что Украине нужно привыкнуть к мнению о лишении ее территорий.

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Напомним, после того как ГУР Минобороны Украины опровергло информацию некоторых СМИ со ссылкой на руководителя разведки Кирилла Буданова о том, что якобы с наступлением лета могут быть запущены опасные процессы для существования Украины, текущую ситуацию на фронте в комментарии для ТСН.ua оценил военный эксперт Олег Жданов.

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