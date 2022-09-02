Под угрозой ракетных обстрелов, но с усиленными мерами безопасности: как одесситы отпраздновали День города

2 сентября Одесса отмечает 228-й день рождения. И впервые за многие годы делает это без привычных мер из-за войны. Местные власти усилили меры безопасности в этот день из-за угрозы ракетных ударов.

Безопасности сегодня уделено большое внимание из-за угрозы ракетных ударов. Людей предупреждали: как только будет воздушная тревога, все должны пойти к укрытиям.

Как одесситы отмечают День города в условиях войны – в сюжете ТСН.

Также читайте ВСУ успешно отразили штурм оккупантов в Харьковской области — Генштаб ВСУ

"Мы не говорим, что это праздник, это день рождения Одессы, но идет война и гибнут люди и этот день рождения проходит под лозунгом "Вместе к Победе". Одесса объединяется, Одесса сегодня демонстрирует, что мы вместе, мы работаем на победу и для победы", – сказал городской голова Геннадий Труханов.

В этом году очевидно, что программа совсем другая, чем до начала полномасштабного вторжения, но оптимизма одесситы стараются не терять. Сегодня все меры не предусматривали массового скопления. Однако все же было одно место, где собралось немало людей – презентация почтовых марок, выпущенных ко Дню рождения города, на них легендарные одесские котики. Стоимость каждой – 300 грн. Эксклюзивную серию потребовали приобрести немало людей. Но это было единственное скопление, которое можно было увидеть сегодня в городе.

Начался день с поднятия флага Одессы и вручения звания "Почетного гражданина города" журналисту Евгению Голубовскому и военному Константину Оборину. Волонтеры и общественные деятели получили награды за оборону Одессы. А потом у мэрии презентовали еще одну марку — с Дюком, защищенным мешками с песком. Вместо российских и белорусских городов одесситам представили новых собратьев — Майами и Венецию. А на мемориале 411 батареи выставили уничтоженную вражескую технику, которую разрисовали художники. Среди художников были и дети от 7 лет.

Запланирован в этот день и концерт для поддержки военных и одесситов, защищающих город. А вот традиционный салют в центре города будет немного в измененном формате, который организаторы еще держат в секрете.

Напомним, что украина ввела санкции против лживого "гида", проводившего "экскурсию" для МАГАТЭ по Запорожской АЭС.

Читайте также: