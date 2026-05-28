Под угрозой трассы в Киев: зачем РФ готовит атаки дронами из Беларуси и что на самом деле соблазняет Путина

Путин стремится втянуть соседнюю Беларусь в войну против Украины

Минск и Москва создают почву, чтобы оправдать возможность атак ударными дронами по западным и северным регионам Украины с территории Беларуси. Об этом предупреждают аналитики Института изучения войны (ISW).

Поводом для таких выводов стало заявление белорусского генерала о якобы 119 попытках украинских беспилотников пересечь границу в сторону Беларуси в течение недели. Такие заявления могут стать поводом для нанесения Россией «ответных ударов» по Украине с белорусской территории, поскольку для наземного наступления у россиян пока там нет ресурсов. А вот воздушный террор — именно то, что хорошо научились делать россияне за четыре года войны.

Эксперты называют подобные действия Кремля стремлением втянуть соседнюю Белоруссию в войну против Украины. Пока это выгодно только России, чтобы получить возможность с белорусской территории атаковать ближайшие регионы Украины.

Также аналитики не исключают, что это позволит врагу атаковать трассу Киев-Чоп — основной маршрут, соединяющий Украину с Польшей.

Гибридная война: зачем Путину «проверки» соседей дронами

Военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко называет такие действия Москвы и Минска элементом гибридной войны. То есть стремлением воевать не напрямую, а искать возможности для провокаций на границе и постоянно проверять противника на выносливость.

«У России есть опыт таких „проверок“. 10 сентября прошлого года они уже проверили ПВО Польши и НАТО, когда запустили более 20 дронов без боевой части, что обеспечивает большую дальность для БПЛА. Путин получил результат: оказалось, что натовская ПВО слаба, потому что сбили только три беспилотника. В этот же день украинская ПВО уничтожила несколько сотен „Шахедов“. Сейчас участились провокации со стороны России и на границах со странами Балтии, их фиксируют как в воздухе, так и на море. Поэтому элементы гибридной войны могут быть направлены и на Украину», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Война в Украине: почему Кремль ищет повод для «ответных ударов»

К этому эксперт добавляет, что уже были прецеденты, когда с территории Беларуси использовались соответствующие средства для наведения российских дронов по территории Украины, но наши защитники на них эффективно влияли и выводили из строя.

«Думаю, что россияне вместе с Путиным могут нарабатывать различные поводы по втягиванию Беларуси в войну против Украины. Это выгодно только одному человеку — Путину. И вариант с атаками дронов „в ответ“ может быть одним из них», — говорит генерал-лейтенант.

Цель — трасса Киев-Чоп: последствия возможных ударов

Что касается возможности атак российских БПЛА трассы Киев-Чоп с территории Беларуси, то эксперт не исключает такого варианта.

«Возможность для таких атак была бы для противника наиболее эффективна. Если такие атаки будут с территории Беларуси, Украине придется на них отвечать. А это может стать поводом для еще большей эскалации с воздуха в этой гибридной войне», — отмечает военный эксперт.

Как Украина должна ответить на белорусские провокации

По мнению Игоря Романенко, для начала Украине следует применять дипломатический рычаг на Беларусь с привлечением представителей европейских стран — посредством информирования об опасности таких действий самопровозглашенного президента Лукашенко.

«Здесь следует понимать, что сейчас на Лукашенко давит Путин со своей стороны. Поэтому нам кроме военно-дипломатических рычагов следует рассматривать технический вопрос: каким образом и чем именно останавливать такие действия. Ведь что Путин, что Лукашенко под ним воспринимают только язык силы. Поэтому наш ответ должен быть категоричным, решительным, чтобы в Минске четко поняли, что такие действия для Беларуси обернутся значительно большими потерями, как и для Москвы», — отмечает Игорь Романенко.

Угроза из Беларуси: под прицелом дронов логистика и инфраструктура Украины

Военнослужащий, соучредитель «Центра поддержки аэроразведки» Игорь Луценко, рассматривает возможную угрозу из Беларуси в двух измерениях: военно-техническом и международно-политическом. По его словам, с точки зрения военной техники такая угроза со стороны Беларуси для Украины действительно возможна.

«Если размещать на территории Беларуси ретрансляторы и „Шахеды“ и их аналоги с донаведением, тогда они смогут поражать как минимум то, что ездит по так называемой Варшавской трассе, и по железной дороге рядом. Даже будет угроза трассе Киев-Ровно. То есть это угроза для автомобильного и железнодорожного сообщения. Будет кроме этого угроза для газопроводов, для других объектов инфраструктуры, в частности линий электропередач. Это все нам придется очень тщательно защищать, если такая история начнется», — рассказывает ТСН.ua Игорь Луценко.

Вместе с тем, военный объясняет, каким образом можно все это защищать. Прежде всего, уничтожение объектов, обслуживающих сети передачи данных для российских «Шахедов» на территории Беларуси.

«В свое время на территории Беларуси уже было установлено несколько таких наземных станций, и на них „внезапно“ произошли взрывы. То есть, никто не хотел просто так наблюдать за такой работой противника. После этого со стороны Беларуси не было замечено каких-либо попыток возобновить эту практику или восстанавливать оборудование и дальше продолжать подобную деятельность», — рассказывает военнослужащий.

Пропетлять больше не удастся: последствия для режима Лукашенко

Игорь Луценко отмечает: если Беларусь предпримет подобные действия в каком-нибудь массовом варианте, это будет означать фактически открытое вступление страны в войну.

«На мой взгляд, сейчас Лукашенко, скорее, готов делать все, чтобы только этого не произошло. Потому что одним из небольших достижений его режима — и здесь можно даже сказать без определенной иронии по отношению к нему — является то, что, несмотря на массовое и масштабное использование россиянами территории его страны во время атак на Украину в 2022 году, война, тем не менее, не перешла на территорию Беларуси. То есть этому „выдающемуся белорусу“ посчастливилось снова пропетлять. И я думаю, что это одна из основ его режима, его легитимности на сегодня. То есть собственно за что же белорусы должны его уважать? Россия воюет — и по ней постоянно прилетает, Украина воюет — и по ней тоже, а в Беларуси тихо. И если тихо перестанет быть, а тихо там не будет, если позволят России реализовывать ее планы, то по Беларуси начнет прилетать. И я думаю, что сейчас, если у Лукашенко все в порядке с умом, то он, пожалуй, очень и очень заинтересован в том, чтобы не участвовать в этом», — объясняет Игорь Луценко.

Балтийская авантюра Путина: почему атака дронами грозит НАТО

Сможет ли Путин принудить Лукашенко к такому шагу, пока неизвестно. Эксперт говорит, что на данный момент не видит оснований полагать, что россиянам это удастся. Он добавляет, что сценарий такого нападения на Украину пока не самый вероятный, потому что начать, например, с территории Беларуси терроризировать дронами территорию Балтийских стран россиянам гораздо легче с военно-технической и, возможно, даже политической точки зрения.

«Сейчас Балтийские страны имеют на порядок меньше возможностей, чтобы нанести ответные удары из-за того, что их Вооруженные силы на сегодняшний день к этому неготовы. Я надеюсь, что Вооруженные силы Балтийских стран к этому готовятся, реформируются, перевооружаются. И что в ближайшие полгода все-таки вся ситуация там кардинально изменится. И тогда это окно возможности для Белоруссии с Россией закроется. А сейчас ситуация такова, что заходи прямо в Балтийские страны подразделением „Рубикон“, и никто его никоим образом не остановит, потому что для этого просто нет средств. Конечно, если только не импортировать их из Украины. Поэтому я думаю, что это еще один фактор, почему Балтийская авантюра выглядит более соблазнительно для Путина, и это может быть аргументом о том, что дроновых атак по Украине со стороны Беларуси не будет. Если Путин с Лукашенко что-нибудь будут затевать, то я бы сказал, что скорее это будет в сторону Балтии», — заключает Игорь Луценко.

Дата публикации 19:30, 27.05.26

