Под угрозой три области Украины: куда Путин направит летнее наступление оккупантов

Путин поставил оккупационным войскам задачу на летнее следующее 2025 года — от захвата Донецкой области до капитуляции Украины / © ТСН

Реклама

Россия готовится к усилению летнего наступления с высокими амбициями на Донбассе и маневрами отвлечения на севере. В то же время враг стягивает войска в Сумскую и Харьковскую области и стремится пересечь административную границу Днепропетровской области. Какую «программу минимум» и «программу максимум» преследует Кремль и насколько эти планы реалистичны — читайте далее в эксклюзиве TSN.ua .

Россия готовит на лето масштабное наступление в Донецкой области с одновременным давлением на север Сумщины и Харьковщины, пишет The Washington Post. По данным СМИ, приоритетом для Кремля остается захват всей Донецкой области, в частности Константиновки и Покровска. Россия контролирует около 70% этого региона.

Одновременно с главным наступлением на Донбассе Россия планирует осуществить меньшие атаки вдоль границы Сумской и Харьковской областей. Медиа сообщает, что Россия перебросила сюда 125 тысяч военных. Цель этих атак — усилить давление на украинские войска, отвлечь и рассеять их ресурсы, заставив удерживать значительные силы на северо-востоке.

Реклама

Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 27 мая сообщил, что российские войска продолжают постоянные наступательные действия, однако масштабную операцию им провести не удалось. В частности, россияне не смогли осуществить значительное накопление войск на Сумском направлении благодаря действиям украинских сил.

Глава государства отметил, что, несмотря на определенные проблемы на Покровском направлении и вблизи Константиновки, украинские войска имели успехи на поле боя. За последние двое суток им удалось оттеснить врага на 4 км от Константиновки. Это свидетельствует о том, что российские силы не могут полностью снять войска с Покровского направления, как и не смогли перебросить достаточно сил для захвата Покровска. Зеленский подчеркнул, что Украина делает соответствующие шаги на Курщине, где ВСУ, выйдя с одного направления, вошли на другом. По его словам, там есть «хорошие наработки».

Наращивание сил и стратегические цели РФ

Зеленский подтвердил, что на Сумском направлении Россия накапливает войска, численность которых превышает 50 тысяч, однако ВСУ имеют там успехи. Как пример, он привел захват 8 пленных в районе Теткино.

Встреча с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Гнатовым подтвердила, что обменный фонд пополняется, что очень важно для Украины. Зеленский отметил, что диверсионные операции российских сил в Сумской области продолжаются, и Украина дает адекватные ответы.

Реклама

Российские войска стремятся пересечь административную границу Днепропетровской области, но пока им это не удается. Также они не прекращают попыток захватить Покровск. Луганская и Донецкая области остаются стратегическими целями России, поставленными еще в 2014 году.

Относительно Сумского направления, Зеленский сообщил, что крупнейшие и сильнейшие войска РФ сейчас сосредоточены на Курском направлении, с целью вытеснения украинских сил из Курщины и подготовки наступательных действий на Сумщину. Это имеет целью создание так называемой «буферной зоны» глубиной в 10 км вглубь Украины. Однако, по мнению президента, Россия понимает, что ей не хватает возможностей для реализации этих планов.

Военные «фантазии» России

Владимир Зеленский также прокомментировал информацию по Запорожскому направлению, отметив, что цели россиян остаются неизменными. Он развенчал «фантазии» некоторых российских представителей по поводу наступательной операции на Херсонщине с форсированием реки.

Зеленский подчеркнул, что такие действия совершенно невозможны, особенно с учетом огромных потерь, которые повлечет подобная операция. По его мнению, о наступлении в Херсонской области говорят «те, кому все равно, сколько людей там погибнет».

Реклама

Заявления России об «обвале фронта»

Российские войска накапливают силы в Курской и Белгородской областях, в то же время ведут бои в приграничных районах Сумщины и Харьковщины. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, Силы обороны Украины были готовы к этим действиям врага.

Вся активность россиян, по его словам, сопровождается агрессивной пропагандой, которая распространяет ложные утверждения об «обвале фронта» и якобы возможности оккупантов «углубиться чуть ли не на 50 километров» вглубь территории Украины. Коваленко отмечает, что эти заявления не отвечают действительности и реальным возможностям российских войск.

Коваленко подчеркнул, что украинская оборона достаточно плотная. Российская пропаганда по-прежнему «раздувает» возможности своих войск, чтобы скрыть реальное положение вещей. Аналогичная ситуация наблюдалась год назад во время событий в Волчанске, когда враг также распространял заявления о наступлении на Харьков.

Несмотря на то, что бои в приграничных районах тяжелы из-за значительной концентрации враждебных сил, Коваленко подчеркнул, что возможности россиян далеко не такие, как их озвучивают российские военкоры. По его словам, сами эти военкоры также отдают себе отчет в реальном положении дел.

Реклама

Перспективы российского летнего наступления

Офицер по психологической поддержке, инструктор ВШК имени Евгения Коновальца с позывным «Слон», который сейчас находится на Харьковском направлении, в комментарии ТСН рассказал, какими могут быть перспективы российского летнего наступления.

Он считает, что российские войска постараются выполнить программу минимум с надеждой приблизиться к выполнению программы максимум. Программа минимум сводится к увеличению захваченных украинских территорий.

Конкретнее, россияне, по его мнению, будут стремиться «дожать» Покровск и Часов Яр. В случае успеха они, вероятно, попытаются продвинуться на Константиновку, а после Покровска — на Дружковку. Безусловно, кульминацией реализации этой программы, говорит военный, является захват всей Донецкой области.

Хотя российские войска уже подошли к территории Днепропетровской области, военный отмечает, что даже их проникновение вглубь области не будет иметь существенного военного значения. Попытки создать буферную зону в Харьковской и Сумской областях уже ведутся, но, по его мнению, российское военное командование не рассчитывает на значительные успехи в этом направлении.

Реклама

Итак, программа-минимум России на этот год — это полный контроль над Донецкой областью и создание хоть каких-то плацдармов в Днепропетровской, Сумской и, возможно, Харьковской областях. Однако эти плацдармы, по мнению военного, будут иметь исключительно политический эффект, поскольку российские генералы вряд ли рассчитывают на что-нибудь существенное. Он также отрицает возможность высадки десанта на правый берег Днепра возле Херсона, захвата Запорожья или глубокого продвижения на Днепропетровщине.

Состояние армий и ограниченные возможности

Офицер подчеркнул, что как украинская, так и российская армии не имеют достаточных сил для достижения значительных результатов. Российская армия имеет ограниченное количество артиллерийских снарядов, хотя привыкла к их грандиозному расходу.

Российские солдаты часто воюют через штрафную дисциплину, что приводит к тому, что командиры не жалеют своих подчиненных, не уделяют внимания их подготовке и почти никогда не организуют эвакуацию раненых. Таких солдат используют в большом количестве в «тупых» атаках, часто вообще не имеющих перспектив на успех.

На вопрос о возможности выполнения россиянами «программы-максимум», военный осторожно заметил, что сил «впритык». Российские генералы, особенно сам Путин, считают, что сил хватит, но невероятно много, по словам «Слона», зависит от Украины.

Реклама

Ситуация в Покровске и Часов Яре очень сложна, и фактически уже идет битва за Константиновку, но это не означает потери позиций. Даже в худшем случае, потеря Покровска и даже Константиновки, по мнению военного, не будет означать прорыв фронта, разгром украинской армии или потери всей Донецкой области.

По мнению офицера, россияне могут «продавить» фронт почти везде, где попытаются, но нигде не могут его прорвать. Для достижения даже ограниченных успехов им приходится концентрировать почти все свои силы: перебрасываются лучшие подразделения (особенно операторы дронов), большинство пополнения и гораздо больше боеприпасов, в том числе артснарядов, КАБов и «Ланцетов».

Российские войска не могут наступать с такими усилиями на двух фронтах одновременно. Отрицательно на действия россиян влияет то, что потребности «пиара» часто доминируют над военной необходимостью. Примерами таких действий являются попытки зайти в Днепропетровскую область или полностью выбить украинские войска из Курской области.

Перспективы на Купянском направлении и угрозы из Беларуси

Военный также рассказал, какую россияне преследуют цель в направлении, где он сейчас находится. Он считает, что хотя наступление на Купянск и Боровую не даст особых военных перспектив, удачный прорыв к переправе через реку Оскол позволит россиянам добиться заметного медийного эффекта.

Реклама

Это нивелировало бы большую часть украинских успехов осенью 2022 года. К тому же россиянам будет легко закрепить свои достижения, поскольку река Оскол не позволит им быстро развивать наступление, но и Украине будет крайне сложно контратаковать. Пока такая операция не просматривается, поскольку россияне надеются добиться больших успехов на других направлениях. Однако, если у них останутся силы или время на последний удар, очень вероятно, что это будет именно на Боровую.

Что касается программы-максимум России, то она выходит за пределы чисто военного противостояния. Их цель — принудить Украину к капитуляции, и этого можно добиться только благодаря факторам политического и идеологического (даже психологического) характера. Ход боевых действий здесь важен, но не является окончательным.

Также «Слон» прокомментировал вероятность угрозы из Беларуси, о которой говорил главнокомандующий Сырский. Напомним, что осенью состоятся военные учения «Запад 2025», где примут участие страны ОДКБ, в частности, и Вооруженные Силы России. Президент также заявлял, что в Беларуси что-то готовится. Однако есть риски, что это может касаться не столько Украины, сколько стран Балтии.

По словам военного, большого наступления из Беларуси не будет, поскольку российским войскам «нечем наступать» Однако, если они попытаются осуществить какой-то небольшой заход в Черниговскую область (исключительно с целью пиара и психологического давления), то какие-то локальные действия со стороны Беларуси возможны.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Лето будет очень тяжелым! Слили новый план Путина! под угрозой — еще три области!