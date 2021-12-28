Под Верховным судом в Москве начались массовые задержания несогласных с закрытием правозащитной организации "Мемориал"

Под Верховным судом в Москве начались массовые задержания несогласных с закрытием правозащитной организации "Мемориал"

Правозащитники полагают, что для ликвидации организации не было законных оснований.

Протесты под Российским Верховным Судом, завершившиеся задержаниями.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Полиция в Москве массово «упаковывает» людей в автозаки, пришедших выразить возмущение из-за ликвидации международного общества "Мемориал".

Несколько человек пришли под здание Верховного суда и скандировали позор, на место сразу подтянулась полиция и начались задержания.

"Мемориал" – одна из старейших правозащитных организаций России, которую основал лауреат Нобелевской премии Мира Андрей Сахаров. Почти 3 десятилетия она исследовала советские репрессии и создала подробную базу данных с именами репрессированных. Верховный суд России обвинил общество в том, что они якобы нарушают закон об иностранных агентах и создают лживый образ Советского союза как террористического государства.

Правозащитники полагают, что для ликвидации организации не было законных оснований.

Под Российским Верховным судом протестовали против ликвидации международного общества "Мемориал" | Новости мира

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