Под Винницей предприятие сливало тонны токсичных отходов: СБУ предотвратила экологическую катастрофу и нашла след России

Местные чиновники утверждают, что предприятие работает законно, разрешение на захоронение химикатов нет.

Сотни тонн токсичных отходов нашли в Винницкой области. Их предприятие сливало в выкопанные посреди поля ямы всего в километре от населенных пунктов. Это, говорят специалисты, могло обернуться экологическим бедствием. СБУ работу компании пока приостановила и нашла в ее деятельности российский след.

Об этом говорится 19 июня в сюжете ТСН.19:30.

Также читайте В Сумах обнаружили огромную свалку COVID-отходов

Словно огромные бассейны с черной жидкостью, выглядят отстойники с химикатами, которые сюда регулярно сливает местное предприятие. Все — в километре от Калиновки и нескольких сел.

Чтобы дойти до отстойников нужно преодолеть несколько сотен метров сплошной грязи. Заполненные котлованы воняют и пенятся. Предприниматели выливали сюда до полумиллиона тонн отходов переработки глицерина ежемесячно. И продолжалось это годами — район был на грани экологического бедствия, говорят в СБУ.

"Объем отходов, которые захороняли, составлял 500 тонн в месяц. Работала компания таким образом несколько лет, наращивая количество производства. Ее деятельность могла привезти к существенному загрязнению среды и создать экологическую катастрофу", — сообщил пресс-секретарь СБУ в Винницкой области Денис Закаблук.

Сам глицерин безопасный, объясняет эколог Глеб Репич. Его добавляют даже в конфеты, зависит каким способом его добывают. А вот отходы очистки — уже яд.

"Это не какие-то особо опасные тяжелые металлы, но большая группа органических веществ так же может загрязнять почву, воды грунтовые, если есть рядом — то реки, и там будет вода цвести, рыба дохнуть... Выбрасывать отходы в цивилизованном обществе в канавы — ненормально", — объясняет эколог.

Однако местные чиновники утверждают, что предприятие работает законно, разрешение на захоронение химикатов есть, землю для этого они выиграли на аукционе.

"Это земли промышленности, которым за пределами города, мы не можем распоряжаться. Поэтому в соответствии с аукционом, который состоялся еще в 2018 году, они на законных основаниях его арендуют", — заявил заместитель городского головы Калиновки Александр Щьов.

Само производство в центре Калиновки. Доступ к заводу ограничен. Местный житель Виталий рассказал, что в городе знают, что выбросы химикатов вредны. "Обращаемся чтобы фильтр меняли через главу улицы, но пока нет результата", — говорит мужчина.

Следователи СБУ, изъяв документы с этого завода, выяснили, что глицерин поставляет в Украину российская компания, и уже очищенный забирает обратно. Такое сотрудничество длится минимум от 2018 года.

"Согласно договору с российской компанией, в Украину прибывало техническое сырье глицерин, которое здесь перерабатывалась, отходы должны утилизироваться должным образом", — отметил пресс-секретарь СБУ в Винницкой области Денис Закаблук.

В СБУ уже открыли производство по статье экоцид. Руководству может угрожать даже уголовная ответственность.

Новости Украины: след России в Винницкой области - кто и почему сливал токсичные отходы вблизи сел

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку