"Под водочку легко рассуждать о величии Путина, другое дело – убивать украинцев на фронте": эксперт об уклонистах в РФ

В России сейчас идет скрытая мобилизация. Но желающих идти воевать настолько мало, что российская армия даже не может компенсировать 10% потерь своей армии в Украине.

Об этом в интервью ТСН сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Началась уже другая история — непосредственно в самой России. Мы видим сегодня, как во время так называемой добровольной мобилизации, какое "большое" количество россиян, готовых денацифицировать и демилитаризировать Украину. Настолько "большое", что они даже не могут компенсировать 10% потерь своей армии в Украине. Им не хватает ресурса, желающих добровольцев. Да, конечно, на кухне под водочку и селедочку очень легко рассуждать, что Путин — величайший лидер вселенной. А когда перед тобой стоит непосредственно выбор: или ты сидишь на кухне, или берешь автомат и идешь убивать украинцев, где, скорее всего, убьют тебя или ты вернешься калекой, тогда ты все же выбираешь водочку и селедочку", — отметил он.

Впрочем, когда, по словам Коваленко, тебя будут заставлять взять автомат, то здесь уже возникает довольно интересная история: человек, не желающий идти воевать непонятно за кого, может стать реальной угрозой уже для того подразделения, в котором он будет служить.

"Поэтому в каждом регионе может произойти "взрыв" и бунт", — заключает военный эксперт.

Ранее Александр Коваленко заявил, что после того, как Россия нанесла удары по объектам украинской энергосистемы, Киеву самое время начать разработку плана по нанесению превентивных ударов по РФ.

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