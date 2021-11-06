Под вой сирен и крики возмущенных пассажиров: как и почему в центре Луцка задержали водителя маршрутки

Под вой сирен и крики возмущенных пассажиров: как и почему в центре Луцка задержали водителя маршрутки

Очевидцы говорят, маршрутку копы заблокировали на остановке. Прибыло три экипажа полиции. Почему именно – не знают.

На одной из центральных улиц Луцка задержали водитель маршрутки — нарушителя масочного режима. Предоставить документы для протокола он отказался. Так что патрульные силой вытаскивали его из-за руля под крики возмущенных пассажиров.

Об этом 6 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Видео сняли напуганные пассажиры. На нем можно увидеть, как водителя, отказавшегося выйти из автобуса, копы выталкивают и вытаскивают насильно. По дороге к патрульной машине сопротивляющемуся шоферу заламывают руки. Водителю стало плохо. На место сразу вызвали медиков. Те подозревают перелом руки и оказывают медицинскую помощь.

Все это снимали пассажиры автобуса и случайные прохожие. Говорят, маршрутку копы заблокировали на остановке. Прибыло три экипажа полиции. Почему именно – не знают.

"Одни говорят, что не правильно припарковался водитель. Другие говорят, что он был без маски, но так душить человека...", — рассказывает очевидица Ольга Евтушок.

По словам другой очевидцы Марии Мацишин, копы начали бить его по голове, кричать, душили за горло. В свою очередь люди встали на защиту водителя.

Водителя скорой доставили в больницу. После обследования мужчину отпустили, перелом не подтвердился. У мужчины диагностирована закрытая травма грудной клетки, верхней конечности.

Сам водитель Александр Ружевский рассказал, что планировал показать документы копам. Но предлагал это им сделать на конечной остановке, после высадки пассажиров.

"Я масочный режим соблюдаю. Это уже потом я маску опускал. Говорю, если по закону, пожалуйста, поехали на конечную, вы мне выпишите законный штраф. Я его, если получится, обжалую, не получится — заплачу. Он (полицейский — Ред.)" .) сказал "нет",- рассказал мужчина.

Новости Украины: в Луцке задержали водителя маршрутки - нарушителя масочного режима

Задержали законно – говорят в полиции. Увидели водителя без маски в разгар карантина, хотели проверить его документы. Однако тот якобы начал спорить и сквернословить.

"Шофер вступил в конфликт с полицейскими, также не называл своих данных. Его задержали для выяснения личности, никакие спецсредства к мужчине не были применены", — отмечают правоохранители.

Через несколько дней копы обещают обнародовать видео с нагрудных камер. А пока изучают его, чтобы убедиться, что превышения служебных полномочий не было. На водителя составили несколько проколов – за нарушение карантина, мелкое хулиганство и неповиновение полиции. За это светит штраф до 15 суток админареста.

Напомним:

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