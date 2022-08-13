Под вражескими обстрелами и ракетными ударами оказались пять регионов Украины: последствия ночных атак российской армии

Накануне и в ночь на 13 августа российские войска вновь открыли огонь по Запорожью, Харьковщине, Сумщине, Сумщине и Днепропетровщине.

О последствиях вражеских обстрелов – в сюжете ТСН.

Ракетная атака на Запорожье

В результате российских обстрелов по Запорожью погибли и ранены. Накануне враг обстрелял Шевченковский район. Около семи вечера горожане услышали несколько мощных взрывов. Как стало известно впоследствии, по городу рашисты выпустили пять ракет. Разрушения испытали объекты инфраструктуры, загорелся пожар. 71-летняя женщина погибла. Еще два человека получили ранения.

Харьковщина

Из-за атаки россиян на Харьковщине 5 раненых, среди них — 13-летний мальчик. Ночью россияне обстреляли два района области. Двумя ракетами попали и по Харькову. В Немышлянском районе она попала вблизи гостиницы. Поврежден общественный транспорт и многоэтажка. Две женщины получили ранения. Еще одна ракета С-300 выпущена россиянами из Белгорода – ударила возле колледжа.

Никополь на Днепропетровщине

Изуродованы более двух десятков домов, детский сад, газопровод и электросеть. Этой ночью Никополь на Днепропетровщине снова был под вражеским огнем. По мирным кварталам россияне выпустили 30 реактивных снарядов. Жители не пострадали: после последних сильных атак горожане ложатся спать в подвалах, а в многоэтажках – за несколькими опорными стенами – это их и спасло. Криворожский район решисты ночью обстреляли из Ураганов.

Сумщина и Николаевщина

Разрушены дома и уничтожен урожай – последствия очередных обстрелов Сумщины. За сутки оккупанты выпустили две сотни боеприпасов по приграничным общинам области. Только по Николаевской – было более 60 прилетов. Еще по двум общинам нанесли авиационные удары. Поврежденные дома, хозяйственные постройки, сгорело поле пшеницы.

Напомним, вечером 12 августа противник нанес удар по городу Запорожье. Разрушения подверглись объектам инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра.

Читайте также: