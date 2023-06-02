Под взрывами бежала к укрытию, чтобы спасти дочь: родственники погибших от ракеты рассказали, что предшествовало трагедии

Подруга погибшей женщины говорит, что та даже собиралась с дочерью на всю ночь пойти в укрытие, но очевидно что-то изменилось.

9-летняя Вика Ивашко погибла вместе с мамой под дверью закрытого хранилища. Девочка была чемпионкой по дзюдо и одной из лучших в классе учениц. А еще маму с дочерью любил весь район, в котором жили, говорится в ТСН.

Девятилетняя Даша принесла своей подружке Вике игрушечного зайчика и письмо. «Викусь, я надеюсь, что тебе там хорошо. Мне тебя очень сильно не хватает. Пусть ангелы-хранители приведут тебя в твой детский рай. А мы останемся здесь с воспоминаниями о тебе и верой в будущее нашей Украины. Мы отомстим за тебя и твою маму”, — читает ребенка написанное письмо.

Они сидели за соседними партами в школе, были одноклассницами, а еще вместе занимались дзюдо. От воспоминаний о Вике Даше даже начинает улыбаться. "Когда был в школе перерыв, все там веселились, играли, а она сидела, читала книги Гарри Поттера", — рассказывает девочка.

Дядя Вики, родной брат ее мамы Оли, узнал о событиях в Киеве на фронте. Говорит, что сначала не волновался, потому что знал, что они всегда спускаются в укрытие. "Они живут на пятом этаже и когда прилетает где-то на Деснянском районе, или Бровары – зарево. Вика начала нервничать, а когда начали ходить в укрытие, она успокаивалась”, — рассказывает Саша.

Но на этот раз укрытие оказалось закрытым, семью буд-то преследовала черная полоса, говорит Саша. Год назад в аварии погиб их с Олей отец, несколькими месяцами раньше от сердечного приступа – папа Вики, муж Оли. Саша был уверен, что горя на одну семью достаточно и с девушками не должно ничего произойти. "Вика почти успела добежать до лестницы, а Оля попала почти в эпицентр, она ее догоняла", — говорят родные.

“Мама ей кричала из окна, что Оля, вернись, вернись, потому что уже стреляют! А она крикнула: "Мне надо Вику спасать"! И она бежала ее спасать", – рассказывают свидетели.

Ира – соседка Оли и ее подруга, вспоминает, накануне вечером они пили кофе в кафе у дома. Оля рассказывала, что устала от бессонных ночей. "Все, я пойду сегодня в укрытие, увидим, может, пойду просто спать туда, на всю ночь", — пересказывает слова Оли подруга.

Но почему-то планы изменились.

Трем чиновникам и охраннику медучреждения, за недопуск граждан к укрытию в Киеве, сообщено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер.

Напомним, накануне ночью, прямо в День защиты детей, обломки российской ракеты убили троих человек.

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