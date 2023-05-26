Под завалами больницы в Днепре ищут пропавших медработников: количество жертв может возрасти

По меньшей мере двое погибших, три десятка раненых и еще трое числятся пропавшими без вести — таковы последствия вражеских ударов по Днепру. Враг атаковал с самой ночи ракетами и "Шахедами", а утром россияне ударили снова и попали прямо по больнице и ветеринарной клинике, говорится в ТСН.

Разбор завалов продолжается. Пока известно о трех пропавших — это медработники, которые проводили прием пациентов. Пока с ними нет связи.

Мощный взрыв раздался в половине одиннадцатого утра. Сразу вспыхнул мощный пожар на 1200 метров. Горела ветеринарная клиника и трехэтажное здание рядом. Здесь был филиал городской больницы, где оказывали пациентам психиатрическую помощь, это был дневной стационар. Известно, что в момент взрыва как раз была пересмена медиков. Кроме того, ранее в этом здании жили вынужденные переселенцы. По данным мэрии, они уехали в апреле, но чиновники еще проверяют, не остался ли здесь кто-то. “Клиника работала. Первый и второй этаж – это амбулаторный прием. Один этаж был свободен. До апреля там жили внутри перемещенные лица. Но, насколько мне известно, не все лица сдали это помещение. Поэтому будем разбираться, есть ли там еще люди, которые не на приеме и не врачи”, — говорит первый заместитель председателя Днепропетровской ОВ Владимир Орлов.

“Это прямое попадание в трехэтажный корпус. Сложность тушения пожара заключалась в том, что это старое здание внутри деревянные конструкции. Поэтому быстро было распространение пожара. Также было две воздушные тревоги, которые не давали нам возможность к месту пожара подтянуть дополнительные силы, потому что есть угроза повторного удара”, — отмечает заместитель начальника ГСЧС Днепропетровщины Олег Кушнирук.

Известно о по меньшей мере 30 раненых. Среди них – двое детей. Это мальчики трех и шести лет. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Двадцать пострадавших госпитализировали. Двое из них – в тяжелом состоянии.

Известно, что смертельный удар потерпел 69-летний мужчина, который именно проходил по улице метрах в ста от больницы. Обломок нанес ему травмы несовместимые с жизнью. Второго погибшего — достали из-под завалов через несколько часов после удара. Это мужчина, который производил ремонт в ветеринарной клинике. “Случилась трагедия, произошло непоправимое. Погиб человек. Очень хороший человек. Был рабочий день, мы вели приемы, удалось вывести людей, находившихся при ударе в клинике. Животных всех спасли, их разместили в других больницах”, — говорит руководитель ветбольницы.

Кроме того, враг повредил стадион, лицей рядом и двенадцать многоэтажек. Ни одного военного объекта в этом районе нет. Люди говорят, новые удары начались, как они едва пережили ужас ночной атаки. Россияне били по Днепру ночью. Силы ПВО сбили 5 ракет и семь "Шахедов". Из-за взрывов разбиты АЗС, частные дома и предприятия.

Пострадал работник заправки. Ликвидация последствий российских атак в городе продолжается. Завтра в Днепре объявлен день траура.

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