Под завалами дома в Запорожье ищут живых: удар был такой силы, что разбило жилища и в соседних домах

Семь человек после попадания в больницы в тяжелом состоянии, еще четверо — в среднем, в том числе и беременная женщина.

В Запорожье россияне ударили С-З00 по жилому дому, когда почти все жители спали в собственных домах, говорится в ТСН.

От мощного удара разлетелся целый подъезд ночью, квартиры с пятого по второй этаж уничтожены. Уцелевших людей спасатели выносят на руках. Среди мирных жителей немало раненых, среди них и беременная женщина — ее из изуродованного дома спустили по автострадке.

Людмила своей квартиры не может даже рассмотреть, сама чудом уцелела. С рассвета разыскивает кошку, которую не смогла найти в темноте. “Только посмотрела, что в комнате потолок сверху, и другая стена завалилась на меня, в мою комнату. Я не знаю, что меня подняло, я выскочила в коридор. Одну дверь открыли, а вторую выбивали — она заклинила. И я слышала, кошка кричит. Мне казалось, что она рядом, но я тьме не вижу, я кричала: Ева, Ева”, — рассказывает о пережитом женщине.

Более двухсот спасателей беспрестанно разбирают завалы.

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Семь человек после попадания в больницы в тяжелом состоянии, еще четверо — в среднем, в том числе и беременная женщина. “На месте происшествия спасатели спасли 11 человек, из них одна беременная женщина. 11 человек травмированы, еще двадцать эвакуированы из соседних подъездов”, — сообщает спикер ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

Удар был такой силы, что разбило жилища и в соседних домах. Эдуард получил сотрясение мозга и гематомы. “Ужасно и мгновенно. Меня сдуло ударной волной и придавило еще и другим взрывом. Стена едва держится, дверь, окна, лоджия – все полетело. Когда выходишь весь в цементе, в пыли, в грязи и слышишь «помогите, спасите», я никому такого не пожелаю», — говорит мужчина.

В соседнем доме вынесло стену вместе с батареями. Пожилых жильцов только за день до удара забрали родственники. “Вчера их забрали, а утром произошло. Здесь было окно, была стена. Выбило, все снесло, диван снесло. Хорошо, что никого не было”, – показывают соседи.

Пострадавшим помогают сотни горожан, предлагают крышу над головой, еду и вещи. Под завалами еще могут находиться люди, спасатели надеются, что они живы.

По данным прокуратуры, жертвами удара уже стали 4 человека.

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