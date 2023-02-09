Под завалами слышны крики людей: все, что известно о взрыве в Киеве на заводе (фото, видео)

Под завалами все еще находятся люди. Всего спасены уже семь человек.

После обеда четверга, 9 февраля, в Киеве на территории бывшего завода раздался взрыв и вспыхнул пожар. В результате инцидента два человека погибли, есть пострадавшие. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать газовый баллон.

Кадры с места трагедии и все, что известно о взрыве – в материале ТСН.ua.

Также читайте Взрыв в Киеве с жертвой и пострадавшими: спасатели прокомментировали инцидент

Взрыв на заводе в Дарницком районе

В 15:45 в Дарницком районе раздался взрыв. Мэр столицы сообщил, что звуки взрывов прогремели на территории бывшего завода. Здание не выдержало и разрушилось.

"В результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м. Один человек погиб. Трех пострадавших достали из-под завалов. Спасательно-поисковые работы продолжаются. Причины взрыва выясняются", — написал Виталий Кличко.

Позже в КМВА проинформировали, что из-под завалов удалось достать трех человек.

"В 15.45 на территории одного из бывших заводов Дарницкого района раздался взрыв. Предварительно — взорвался газовый баллон. Один человек погиб. Еще трое человек удалось вытащить из-под завалов. Им оказывается медицинская помощь", — отметили в КГГА.

В 18:31 мэр Киева сообщил о второй жертве. Под завалами остаются двое. В общей сложности спасателям удалось вытащить из-под разрушенного дома уже семь человек.

"Поисково-спасательные работы на месте взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе продолжаются. Два человека погибли. Четырех пострадавших спасли", - говорится в его сообщении.

Под завалами слышны крики людей

В 16:53 местные власти уточнили, что под завалами разрушенного 1-этажного дома находятся шесть человек. Слышны их крики, с четырьмя связью. На данный момент поисково-спасательная операция продолжается.

"Шесть человек остаются под завалами, с четырьмя есть связь. Разрушено 1-этажное здание складского помещения. Возник пожар на площади около 500 м.кв. Спасательная операция продолжается. Информация уточняется", — отметили в КГВА.

В Сети распространяют о "прилете"

Сразу после взрыва пользователи соцсетей начали сообщать о предполагаемом "прилете". Добавим, что в то время не было воздушной тревоги. Спасатели, полиция и местные власти опровергли слухи о возможном ракетном ударе.

"Произошел взрыв с последующим горением. В результате ЧП один человек погиб, еще четверо под завалами. Предыдущего — это складское помещение. На месте работают спасатели", — рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Напомним, в Киеве 9 февраля на территории бывшего завода раздался взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел из-за газового баллона. Полиция опровергает, что возгорание произошло из-за российских ракетных ударов.

Читайте также: