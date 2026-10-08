Место ракетного удара по Прилукам / © ТСН

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До 22 возросло число убитых россиянами в Прилуках в Черниговской области. Среди них — пятеро детей. С сегодняшнего дня в городе объявлен трехдневный траур.

Военные преступники нанесли по городу массированный удар на рассвете в среду — по предварительным данным, шестью крылатыми ракетами Х-101. Одна из них разрушила сразу два подъезда пятиэтажного дома.

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Около пятидесяти жителей получили ранения, в том числе семь детей. Состояние троих госпитализированных — тяжелое.

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На месте развернуты оперативные штабы: семьям пострадавших оказывают психологическую помощь и выясняют, сколько еще жителей не выходят на связь. Спасателям удалось спасти 15 человек, в том числе ребенка.

Россияне нанесли ракетный удар по Прилукам 7 октября, в день рождения диктатора Путина, которому исполнилось 74 года.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Обрушившийся подъезд и спасение людей из-под завалов

Прилуки, около 6 утра 7 октября. Один из ракетных ударов пришелся именно на пятиэтажный дом. Он частично разрушен — обрушился целый подъезд.

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Спасатели сразу же прибыли на место происшествия и эвакуировали жителей. Из-под завалов доставали взрослых и детей.

«Самый маленький ребенок, которого удалось спасти — это девочка 5 лет», — сообщила пресс-секретарь ГСЧС.

Помимо людей, спасатели спасали и домашних животных, вытаскивая их из горящих и разрушенных домов.

Взрыв был настолько сильным, что из этого и соседних домов вынесло одежду и обломки бытовой техники и разбросало их по деревьям, расположенным через дорогу от места прилета.

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Трагедии семей и показания очевидцев

Люди гибли и получали ранения целыми семьями. По данным правоохранительных органов, в числе пострадавших — полицейская. Ее муж, недавно вернувшийся с фронта, и ее мать погибли, а племянница получила ранения.

Житель дома пан Игорь говорит, что его семья чудом осталась в живых. Сам он получил ранения головы и рук, а жене уже прооперировали ногу.

Где это возможно, люди пытаются спасти свое имущество, вынося уцелевшие вещи из разрушенных квартир и соседних домов.

Местные жители мгновенно сплотились и начали помогать друг другу и спасателям: расчищали завалы, бросали сумки, приносили еду и горячие напитки.

Масштаб разрушений и помощь пострадавшим

В результате обстрелов были повреждены также газовые сети. Без газа временно остались более 18 тысяч горожан.

В целом в Прилуках попадания зафиксированы сразу в нескольких местах. Под вражеским ударом оказался даже Центр детского творчества.

В городе уже установлены специальные палатки, куда люди могут обратиться за необходимой помощью — в частности, узнать, как получить компенсацию за разрушенное имущество и восстановить утраченные документы. Также здесь можно согреться, выпить кофе и перекусить.

В связи с гибелью людей в результате российского ракетного удара в Прилуцкой городской территориальной громаде объявлены дни траура.

Что происходит сегодня на месте ракетного удара

Корреспондент ТСН Александр Романюк сообщил, что спасательная операция по состоянию на утро 8 октября завершилась, однако работы продолжаются.

«22 погибших человека. Некоторых спасатели достали сегодня ночью. На данный момент работы здесь продолжаются», — сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ! Дрон пробил МНОГОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ в Киеве, в Прилуках уже 22 ПОГИБШИХ! Что происходит на местах?

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