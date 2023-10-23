Под звуки взрывов и выстрелов: как "Госпитальеры" готовят медиков для работы на фронте

Инструкторы медицинского батальона "Госпитальеры" для своих курсантов проводят максимально приближенную к боевым условиям подготовку. Там отмечают, что только в таких максимально реалистичных условиях можно подготовить тех, кто будет спасать жизни бойцов на нуле.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Минимум раз в месяц медицинский батальон "Госпитальеры" проводит максимально приближенные к реальным условиям тренировки. Учения проходят под звуки выстрелов и взрывов. А еще - в укрытии, где темно, но нужно оперативно сработать, чтобы спасти жизнь человека.

В такой группе во время подготовки есть до 20 человек, которые впоследствии смогут присоединиться к батальону. Учат тактической медицине и другие подразделения.

Обучение по тактической медицине

"У нас есть официальная очередь в батальон, люди, которые хотят попасть с начала полномасштабного вторжения стоят в очереди, более 1000 человек. Это - медики, парамедики, просто добровольцы. Стараемся как можно больше присоединить людей к батальону", - говорит инструктор медицинского батальона "Госпитальеры" "Калаш".

За 9 лет своего существования "Госпитальеры" разработали собственную методику обучения. Также именно им принадлежит нововведение - контроль за эвакуацией с помощью дрона. Так действуют на "нуле" и обучают этому курсантов.

"Какие-то растяжки ставим, которые цепляют и раздается взрыв, или мы делаем электронные запалы, которые делаются с нажатием клавиш. Полностью имитируем контрольно-наблюдательный пункт и учим людей, как управлять тактической эвакуацией для сохранения жизни", - говорит инструктор медицинского батальона "Госпитальеры" "Калаш".

С начала российского вторжения с 2014 года инструкторы батальона подготовили сотни медиков. А те смогли спасти более 3 тысяч раненых защитников.

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