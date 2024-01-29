Подарить земли Путину: потрясающее заявление экс-главкома НАТО об окончании войны

Подарить территорию Путину в обмен на мир в Украине? Потрясающий прогноз сделал экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Он считает, что "мирные переговоры" между Украиной и Россией начнутся уже в 2024 году, но Киеву придется пойти на некоторые уступки.

В то же время журналисты The Washington Post узнали, в каком состоянии сейчас Путин и какие планы у Кремля, почему на Западе снова пытаются "заморозить" войну и кто подталкивает Украину к переговорам с Путиным? Об этом рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Скандальный "прогноз" эксголовкома НАТО

Экс-главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис ошеломил своим заявлением о будущем Украины. По его оценке, 2024 год может стать годом начала мирных переговоров Украины и России. Отправной точкой, по мнению экс-председателя сил НАТО в Европе, станут выборы в Соединенных Штатах.



"Я думаю, что до конца этого года, возможно после выборов в США, у нас появится момент для потенциальных переговоров", — цитирует Ставридиса The Hill.

Однако его мнение отличается от официальных заявлений западных политиков и представителей НАТО. По словам Ставридиса, война может длиться долгие годы, потому что Украину поддерживает Запад, а России помогает Китай. В таких условиях у обеих сторон будет достаточно сил, чтобы снова и снова пытаться изменить ситуацию на фронте и вывезти ее из стратегического тупика.

Украину ожидает "корейский сценарий"?

Но это еще не все. Ставридис говорит, что мир возможен, но по корейскому сценарию. Он уверен, что Киеву придется "подарить" Путину Крым и сухопутный коридор к нему. Но Украина точно вступит в НАТО: С другой стороны, я вижу, что Украина вступает в НАТО. Я думаю, что планы этого мирного соглашения, вероятно, станут более понятны в этом году”.

Никаких переговоров с Путиным!

Похоже, Ставридис никогда не читал Конституцию Украины, если свободно предлагает подарить Путину землю, которую уже 10 лет так отважно защищают украинские воины. Да и не знает о решении СНБО, которым Зеленский запретил какие-либо переговоры с Путиным.

Кстати, месяц назад адмирал Ставридис заявлял, что США должны помогать Украине всем чем могут. А вот президент Украины Владимир Зеленский в интервью вышедшему 29 января немецкому изданию ARD признался, что сейчас существуют реальные проблемы с помощью партнеров, в частности с начала 24-го года не поступает поддержка от США. Без нее Украине будет очень тяжело, потому что одна Европа не способна обеспечить потребность фронта.



“Первое: Европа одна не справится — на том уровне, на котором Украина получала поддержку: ни оружием, ни финансово. Почему? Потому что, наверное, даже если бы вся Европа объединилась, она смогла бы оказать достаточную поддержку Украине, но у Соединенных Штатов есть влияние. И когда сигналы не очень положительные, они имеют такое же влияние на некоторых лидеров Европы», — сказал Зеленский.

А что будет с Украиной, если США прекратят поддержку? Как на это может отреагировать Путин, и кто окажется под угрозой?

“Здесь есть последовательные проблемы. Первое – это дефицит оружия, финансов в Украине из-за того, что я уже сказал. Второе – я думаю, что потеряется союз между Соединенными Штатами Америки и Европой. Третье — Европа сама поймет, что это сигнал, что если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, и это сигнал Соединенных Штатов о том, что Европа останется в одиночку (среди ред.) стран НАТО — кто будет противостоять России. То есть, это будет серьезная угроза. Путин этим воспользуется 100%. И это будет сигнал говорить также о том, что и НАТО не будет столь крепким. Потому что, если откалываются Соединенные Штаты Америки, еще у кого-то будет другое мнение относительно НАТО, относительно союза стран безопасности. Почему? Потому что имеют экономические отношения с Российской Федерацией», — сказал президент.

В Кремле сейчас царит эйфория, пишет The Washington Post. В Москве обрадовались тому, что смогли отразить украинский контрудар. Дает козырь Путину и нерешительность Запада помогать Украине. Журналисты утверждают, что Путин снова поверил в свою победу.

“Россию ободрил собственный успех в сдерживании украинского контрнаступления, которое поддерживал Запад, после чего в Вашингтоне и Брюсселе почувствовали политическую тупик по продолжению финансирования Киева. По мнению Москвы, поддержка вторжения Израиля в Сектор Газа Соединенными штатами нанесла ущерб позициям Вашингтона во многих частях света. Это стечение событий вызвало всплеск оптимизма по поводу глобальной позиции России”, — пишет The Washington Post.

В ЕС хотят снова "дружить" с Москвой?

Неназванный европейский чиновник заявил журналистам, что в ЕС до сих пор многие хотят вернуть довоенное прошлое, то есть жить в мире с Россией и торговать с рашистами. А вот в Москве хорошо понимают, что это невозможно и строят свое новое будущее. Кремль не сдерживает себя и не ищет компромиссы.



Между тем, пока Ставридис рассуждает, что Украина должна подарить что-нибудь Путину, а в ЕС никак не поймут истинных намерений диктатора, генералы НАТО уже открыто бьют в набат! Оказывается, Европа вообще не готова к войне с Россией, в частности, европейские страны вряд ли смогут отразить возможные ракетные атаки рашистов.

Командующий военным логистическим центром НАТО в Германии генерал-лейтенант Александр Соллфранк уверен, что именно Германия может стать основной целью врага. Нельзя исключать, что рашисты ударят по логистике и объектам критической инфраструктуры, как они сейчас делают в Украине.

“Если мы сравним войну и операции десятилетней или пятилетней давности, то поймем, что должны признать, что и за тыловые районы будет вестись жесткая борьба. Мы должны предположить, что агрессор будет использовать весь спектр кинетической и некинетической силы для того, чтобы разрушить линии связи, в том числе и в тылу”, — отметил Александр Соллфранк.

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НАТО пока не готова к российской атаке

В это сложно поверить, но самая главная проблема, которую уже ощутили в Альянсе — это нелепая бюрократия. Оказывается, в случае нападения на одну из стран НАТО, например, Литву, большинство партнеров просто не смогут перебросить своих военных на фронт. Их просто не пустят на границе, потому что мешают пробелы в законодательстве. Сейчас в ЕС работают над "военным Шенгеном".



“Европейские страны приступили к обсуждению гармонизации своих сильно отличающихся норм относительно перевозки военных и других военных грузов, особенно взрывоопасных предметов. Это должно привести к созданию так называемого "военного Шенгена" — системы, которая в идеале позволяла бы конвоям пересекать всю Европу на основании единого разрешения, останавливаясь только для заправки и отдыха. Эта инициатива была активно поддержана НАТО», — пишет Times.



На все обо всем у НАТО есть всего три года, заявил генерал-лейтенант Соллфранк. А вот прогноз министра обороны Германии Бориса Писториуса несколько отличается. Он говорит, что Россия может начать агрессию против НАТО через 5-8 лет. В то же время в странах Балтии начали готовиться к вероятной эскалации. Там обеспокоены агрессивной риторикой Путина, которая изо дня в день становится все откровеннее.

Путин "положил глаз" на страны Балтии?

Кстати, в Институте изучения войны (ISW) заметили немаловажную деталь. В одном из своих последних выступлений кремлевский диктатор напрямую обвинил страны Балтии в нацизме. Годы идут, а методички те же. Напомним, что борьба с мнимыми "нацистами" стала одним из оправданий Путина, чтобы напасть на Украину.



"Путин давно пытался сконструировать идеологию для России, которую он мог бы использовать для поддержки геополитического противостояния с Западом, напоминающим холодную войну, и Кремль может все чаще использовать существующую риторику о борьбе с нацизмом для поддержки этих усилий", — сообщает ISW.

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