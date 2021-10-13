Подарки на передовую: украинским бойцам везут вкусности и детские рисунки ко Дню защитников и защитниц Украины

Подарки на передовую: украинским бойцам везут вкусности и детские рисунки ко Дню защитников и защитниц Украины

Со средствами на угощение волонтерам помогли благотворители.

Почувствовать дом даже за тысячу километров на фронте: для этого волонтеры из буковинского города Заставна передали военным продукты и домашние вкусности. Подарки на передовую собирают уже 47 раз. Сейчас отправления — праздничное. Его бойцы получат 14 октября в День защитников и защитниц Украины, — об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30.

Две сотни килограммов копченой домашней вкусностей волонтеры пакуют для военных. Только из коптильни получают и десятки килограммов подбрюшины. Заставнивские копчености бойцы заказывают постоянно. В каждом уголке кипит работа. За большим столом десяток женщин составляют в коробки консервацию. В ассортименте все на любой вкус. Но и посылок с овощной консервацией, обязательно добавляют мясную — тушенка, сало, фасоль со свининой. Все это готовили сами.

Чугуна с голубцами из печи получает Мария, они готовились всю ночь. Голубцов здесь тысячи. Взвинтили их за вечер.

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Со средствами на угощение заставненським волонтерам помогают благотворители. В течение карантина масштабных многотонных отправлений не делали. Традицию восстановили на День защитников и защитниц Украины, чтобы бойцы отпраздновали как дома.

Вместе с домашними блюдами передают открытки с поздравлениями для военных от школьников.

Праздничный груз доедет до военных именно 14 октября. Его развезут вдоль всей линии фронта.

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