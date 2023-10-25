Подарок для Шольца, оружие и беженцы: о чем говорили на немецко-украинском форуме

Летом Берлин во второй раз созывает международную конференцию по восстановлению Украины.

Совместное украинско-германское оборонное предприятие создало "Укроборонпром" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Об этом объявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Берлине в рамках германо-украинского экономического форума. На первом этапе совместное предприятие будет ремонтировать германскую технику, а со временем начнет производить ведущие образцы техники.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Наталья Фибриг.

Разговор о сотрудничестве и подарок Шольцу

Перед открытием шестого немецко-украинского бизнес-форума в Берлине канцлер Олаф Шольц пообщался с украинским главой Кабмина Денисом Шмыгалем.

"Мы говорили о деньгах, мы говорили о страховании военных рисков, частично говорили о восстановлении", – говорит Шмыгаль.

Украина и Германия имеют большой потенциал экономического сотрудничества, прежде всего, в военно-оборонном секторе. Об этом премьер Украины Денис Шмигаль говорит на немецком языке.

Денис Шмигаль

"18 октября этого года зарегистрировали первое совместное предприятие Укроборонпрома с немецким оборонным концерном Rheinmetall. Поэтому я хочу подарить вам, господин федеральный канцлер, табличку с регистрационным номером. Я уверен, что это только начало успешного сотрудничества и мы будем в будущем начинать еще больше проектов", - говорит Шмыгаль.

Премьер-министр Украины говорит, что немецкий язык он учил в школе и университете, и обещает улучшить его.

Инвестиции в Украину и беженцы в Германии

"В Украину следует инвестировать, как в будущего члена Европейского союза. Об этом снова заявляет федеральный канцлер Германии. А Украина надеется, что Берлин со своей стороны поддержит начало переговоров о вступлении в ЕС с Еврокомиссией уже в этом году", — отмечает корреспондент ТСН.

Канцлер Шольц, говоря о миллионе украинских беженцев в стране, призвал их интегрироваться и работать на немецких предприятиях

"В Германии живут почти миллион украинских беженцев. Большинство из них уже завершают прохождение интеграционных курсов, они уже говорят на немецком и большинство из них хорошо образованы. При этом немецкие предприятия в Германии страдают от нехватки кадров. Поэтому я хочу им посоветовать - используйте этот большой потенциал, интегрируйте украинцев здесь, в ваши предприятия. Даже если эти люди после войны вернутся в Украину, они все равно будут для вашего предприятия преимуществом, потому что они будут живыми постами в страну, которая как кандидат в ЕС имеет огромный потенциал", - отмечает Шольц.

Шмыгаль добавляет, что он надеется, что после войны украинцы все же вернутся домой.

Обращение Зеленского к участникам форума

Призывы об отказе от российского газа

Украина настаивает, чтобы европейцы не просто сокращали, но и отказывались от покупки российского газа. А для Украины эта зима может быть первой без использования российского газа вообще.

"Это - отличная новость. Украина рассчитывает на себя, на свою добычу, на украинский газ, в этом есть несколько составляющих, первая - мы сохранили и увеличили собственную добычу, мы ее подняли на 7 процентов, несмотря на войну и несмотря на военные риски. Я рад, что в этом году, возможно, впервые в истории мы не планируем дополнительный импорт", - говорит председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Летом Берлин во второй раз планирует созвать международную конференцию по восстановлению Украины.

Для защиты и победы украинскому войску нужны любые типы дальнобойных ракет, об этом украинский премьер говорит в ответ на вопрос немецких журналистов. Германия готова поддерживать Украину финансово и прежде всего системами противовоздушной обороны, однако до сих пор не решается дать ракеты TAURUS.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДЕНИС ШМЫГАЛЬ. ИНТЕРВЬЮ Напомним, правительство Германии выделит еще 200 миллионов долларов на восстановление Украины.

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