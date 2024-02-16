"Подарок Путину": о чем вице-президент США Камала Харрис на самом деле сказала в Мюнхене

Выступление вице-президента США Камалы Харрис на юбилейной 60-й Мюнхенской конференции безопасности должно было заверить Европу, что Америка продолжит поддержку Украины и своих союзников по НАТО на третьем году полномасштабной российской войны.

Но, к сожалению, месседж Камалы Харрис Европе и всему миру, особенно президенту России Владимиру Путину, таким не стал. Вторая по рангу и должности чиновница США, после президента Джо Байдена, привезла в Мюнхен "старое" заявление о том, что "два года назад многие думали, что Киев упадет за несколько дней", но этого не произошло.

"Но умение и храбрость народа Украины, а также лидерство президента Зеленского и коалиции 50 стран, которую возглавляют США (имеется в виду формат "Рамштайн" – ред.), позволили Украине достичь того, что многие считали невозможным. Сегодня Киев стоит сильным и свободным", — сказала вице-президент США.

А начала свое выступление Камала Харрис на юбилейной 60-й Мюнхенской конференции по безопасности со слов об "ужастной новости" о смерти Алексея Навального в российской колонии. "Я молюсь за его семью, включая его жену Юлию, которая сегодня с нами (в Мюнхене – ред.), и, если это подтвердится, это будет еще одним признаком жестокости Путина", — отметила вице-президент США.

Ранее ТСН.ua много писал о том, что на фоне неудачного украинского контрнаступления в 2023 году в Администрации Байдена в разгар предвыборной президентской кампании (президентские выборы в США состоятся в ноябре этого года вместе с переизбранием трети Сената и всей Палаты представителей). ред.), решили сосредоточиться скорее на успехе США в помощи Украине удержать Киев в 2022 году, чем на выходе к Азовскому морю, которое имело целью контрнаступление Украины в прошлом году.

Далее вице-президент США Камала Гаррис заверила, что "война Путина уже стала полным провалом для России", потому что Украина, благодаря большим поставкам американского и европейского оружия, вернула более половины своих территорий, которые Россия захватила от 24 февраля 2022 года. По ее словам, российская армия потерпела серьезные неудачи, потеряв две трети своих танков. Однако, по оценке Международного института стратегических исследований, на которую на днях ссылался Reuters, у России еще есть на складах около 4 тыс. танков, потеряв за два года полномасштабной войны более 3 тыс. машин.

"Россия потеряла более трети своего флота в Черном море из-за агрессии и безрассудства Путина. Россия также потерпела более 300 тыс. жертв. Это более чем в пять раз больше, чем она потеряла за 10 лет в Афганистане. И теперь это заставляет ее посылать". призывников на передовую только через две недели учений", — заявила Камала Гаррис.

Однако, по оценкам многих западных аналитиков, Россия смогла обеспечить мобилизацию на войну против Украины, набирая до 20 тысяч солдат в месяц. И многие считают, что после своих "выборов" 17 марта, Путин может объявить очередную большую волну мобилизации в России, закрыв границы.

Также Камала Гаррис заверила, что США, включая двухпартийное большинство в обеих палатах Конгресса, поддерживают Украину, и в дальнейшем будут работать над тем, чтобы обеспечить Силы обороны Украины критически важным оружием. "И позвольте мне сказать, что неспособность сделать это было бы подарком Владимиру Путину", — подчеркнула вице-президент США.

Однако скоро уже будет почти полгода, как именно Конгресс США демонстрирует отсутствие дальнейшей двухпартийной поддержки Украины в войне против России. В большом аналитическом тексте "Американского оружия может и не быть: почему дело не только в Трампе и как Администрация Байдена сама себя загнала в тупик" ТСН.ua уже писал, что Белый дом исчерпал ресурсы для военной помощи Украине еще в конце декабря 2023 года. Из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, которые мы вынуждены экономить (украинские военные производят 2 тыс. выстрелов в день против около 12 тыс. со стороны россиян – ред.), сейчас Украина на грани потери Авдеевки, где сложилась катастрофическая ситуация. Однако об этом Камала Гаррис почему-то не вспомнила. Как и о том, что Украина уже вынуждена экономить ракеты в ПВО, решая, какие российские цели сбивать, а какие нет.

Вице-президент США вынесла на европейскую площадку внутриполитическую борьбу, царящую в Америке. Обращаясь с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, Камала Гаррис говорила, что знает, что "в Европе и мире в целом, есть вопросы о будущей роли Америки как глобального лидера", которые также должен поставить американский народ, апеллируя к сторонникам Дональда Трампа (который, скорее всего, будет номинирован кандидатом в президенты от Республиканской партии (ред.), поддерживающим изоляционизм Америки.

"Однако в США есть те, кто не соглашается (с необходимостью лидерства США в мире – ред.). Они предполагают, что в интересах американского народа изолировать себя от мира, презирать общее понимание между нациями, принять диктаторов и репрессивную тактику и отказаться от обязательств перед нашими союзниками в пользу односторонних действий. Такая точка зрения ослабит Америку, подорвет глобальную стабильность и глобальное процветание. Поэтому президент Байден и я исключаем такую точку зрения", — заявила Камала Гаррис.

Было бы наивно надеяться, если бы вице-президент США обошла вниманием недавнее скандальное заявление Трампа о побуждении России атаковать страны НАТО во времена его президентства, если те не увеличат свои оборонные расходы. Потому что это, не в последнюю очередь, подтолкнуло 22 сенатора-республиканца поддержать в верхней палате Конгресса законопроект о дальнейшей военной помощи Украины, Израиля и Тайваня на $95 млрд. Хотя теперь его принятие в Палате представителей, где спикером является республиканец Майк Джонсон, находящийся под полным контролем Трампа, довольно призрачной.

"Для президента Байдена и для меня священная преданность НАТО остается непреклонной. НАТО было основано на очень простой основе: нападение на одного — это нападение на всех. НАТО является крупнейшим военным альянсом, который когда-либо знал мир. Тем не менее, напомню, до того, как мы с президентом вступили в должность (в январе 2021-го), некоторые (Трамп – ред.) ставили под сомнение полезность НАТО, предполагая, что оно, цитирую, устарело", — подчеркивала Камала Гаррис, выступая в Мюнхене. .

Однако это напоминало скорее заверение Джо Байдена четырехлетней давности, после президентства Трампа, что США не уходят из Европы, оставаясь преданными статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне, а, следовательно, — защите европейских стран-членов Альянса в случае нападения на них России, о чем сейчас говорят все европейские лидеры и военные чиновники. Однако поразительная разница с событиями четырехлетней давности в том, что сейчас авторитет Америки в мире, на фоне внутриполитического хаоса в США, еще больше пошатнулся. Неспособность Администрации Байдена обеспечить непрерывность военной поддержки Украины заставила других американских союзников серьезно задуматься над способностью Вашингтона их защитить.

ТСН.ua уже писал о намерениях НАТО взять на себя координацию поставок Украине оружия – перевод формата "Рамштайн" под эгиду Альянса. Сейчас это делают США. Идея о переходе принадлежит Джейку Салливану – советнику президента Байдена по вопросам нацбезопасности. Поэтому где гарантия, что с европейскими союзниками США по НАТО не будет такой же истории? Это уже катастрофически подрывает доверие к Америке, особенно в ЕС. И это еще Трамп не победил на выборах в США.

"Несмотря на обнадеживающую риторику команды Байдена, они не могут пообещать, что Соединенные Штаты в скором времени окажут больше помощи Украине или будут поддерживать Европу в долгосрочной перспективе. Вместо того, чтобы делать вид, что все будет хорошо, команда Байдена должна быть более честной с союзниками. Помощь Украине придет не скоро. А может вообще не прийти. Трамп может выиграть. И он может вывести США из НАТО", – пишет в колонке для The Washington Post политический аналитик CNN Джош Рогин.

Ссылаясь на свои источники, Джош Рогин также отмечает, что спикер Майк Джонсон хочет подать на рассмотрение Палаты представителей свой собственный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Когда он появится, будет ли там предусмотрена помощь для Украины, пока неизвестно. Однако группа сенаторов-республиканцев уже обсуждала с Трампом "компромиссный" вариант – превращение помощи Украине в кредит.

Да и, по информации Bloomberg, в случае избрания президентом Трамп намерена заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией, угрожая прекращением поставки оружия, которого и так нет. А Путину, напротив, Трамп хочет пригрозить увеличением помощи Украине и усилением санкций, если тот откажется от переговоров.