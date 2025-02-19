Подарок Путину: переговоры в Саудовской Аравии — пошел ли Трамп на уступки России

Bloomberg сообщал, что до конца следующей недели в Саудовской Аравии могут лично встретиться Трамп и Путин. Однако вскоре Москва и Вашингтон это опровергли. Действующий президент США уже открыл ящик Пандоры, когда на прошлой неделе провел 90-минутный телефонный разговор с главой Кремля без уступок или выполнения каких-либо предварительных условий со стороны России. Напротив, впервые с июня 2021 года, когда у Байдена и Путина был большой саммит в Женеве, которому предшествовала отмена Америкой санкций на достройку "Северного потока-2", а менее чем через год после этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Вашингтон снова идет на односторонние уступки Москве.

Более того, переговоры США и РФ о будущем Украины и европейской архитектуры безопасности проходят без, собственно, самих Украины и Европы. Этому предшествует еще один телефонный разговор между Вашингтоном и Москвой, однако уже на уровне глав внешнеполитических ведомств, и скандальная речь вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности (которую, кстати, похвалил Трамп), где он назвал наибольшей угрозой для Европы цензуру и притеснения ультра. А миллиардер и владелец соцсети Х Илон Маск, оказывающий большое влияние на Трампа, запостил на своей странице видео прибытия на переговоры в Эр-Рияд российской делегации с фразой: "Вот так выглядит компетентное руководство".

Многие на Западе сейчас сравнивают эти события с разделением Чехословакии в 1938 году, которую просто отдали в жертву Гитлеру. В желании очень быстро заключить соглашение с Путиным Трамп рискует не только не достичь мира, но и получить еще большую войну в Европе. Тем не менее, похоже, что в администрации Трампа пока стремятся поладить с Кремлем. Чем же закончился первый раунд переговоров США-РФ в Саудовской Аравии? Читайте в материале ТСН.ua.

Договорились договариваться: уступки Трампа

По словам Владимира Зеленского, Украина ничего не знала о переговорах американской и российской делегаций в Саудовской Аравии 17-18 февраля. Они стали сюрпризом для неприглашенного Киева, как и представителей ЕС. Украинский президент упразднил свой визит в Саудовскую Аравию, запланированный на 19 февраля. Вместо этого он поедет в Эр-Рияд 10 марта. Хотя, по информации Bloomberg, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман хотел, чтобы президент Зеленский был представлен на переговорах, но американцы и россияне были против.

"США мы ожидаем в Киеве. Можете обсуждать что угодно, но нельзя принимать решение без Украины — как завершить войну в Украине. К переговорам должна быть вовлечена Европа в широком смысле. А это и Евросоюз, и Турция, и Британия — должны быть привлечены к разговорам и разработке нужных гарантий безопасности вместе с Америкой, с визитом в Анкаре. Днем ранее, будучи в ОАЭ, украинский президент заявил, что Украина не признает договоренности об Украине без Украины.

Однако, как пишет CNN, Трамп в погоне за политическим триумфом и Нобелевской премией мира спешит прекратить войну России в Украине. Хотя правильно будет сказать, что Трамп хочет приостановить войну, объявив об установлении режима прекращения огня и навязав невыгодное соглашение Киеву, а что будет дальше его мало волновать. На камеры он заявит, что дело решено, а имплементацией соглашений будут заниматься переговорные группы. Этим удачно пользуется Кремль, уже создающий информационную картинку сепаратных договоренностей Трампа и Путина без Украины и Европы, не имеющих, по мнению Путина, путаться под ногами, когда "взрослые" договариваются о "Ялте-2".

Действительно, Трамп и чиновники его администрации вслух говорят о том, о чем Байден и европейцы говорят уже больше года за закрытыми дверями: что Украина не сможет выиграть эту войну, выйдя не то, что на международно признанные на границе 1991 года, но и на "линию" 23 февраля 2022 года. Произошло это только из-за нежелания Запада предоставить Украине вовремя достаточно оружия, потому что наши союзники и партнеры боялись до сих пор боятся применения Россией ядерного оружия. Но Трамп и его команда, руководствуясь российскими нарративами, сделали (может и намеренно) неправильные выводы по поводу причин начала этой войны, пойдя Путину сразу на несколько уступок.

Во-первых, Трамп вывел международного военного преступника Путина и россиян по международной изоляции, говорил с ним 90 минут по телефону и договаривается о встрече лицом к лицу без выполнения никаких предварительных условий (освобождение украинских пленных, прекращение ракетно-дроновых обстрелов Украины и т.п.) для этого.

Во-вторых, еще до начала каких-либо предметных переговоров с россиянами Трамп исключил членство Украины в НАТО.

Он неоднократно говорил, что именно обещание Байдена по поводу членства Украины в Альянсе спровоцировало Россию на агрессию. Более того, после 4-часовых переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что России уже имело просто обещаний о неуступлении Украины в НАТО – нужно, чтобы Альянс отменил свое решение Бухарестского саммита с 2008 года, где Украине и Грузии было обещано вступление одного дня.

В-третьих, Трамп повторяет российский нарратив о необходимости проведения выборов в Украине, особенно президентских, потому что Путин не хочет садиться за стол переговоров с Зеленским, называя его нелегитимным.

"Мы имеем ситуацию, когда в Украине не было выборов и военное положение. И украинский лидер, мне неприятно это говорить, но его рейтинг упал до 4%. И когда они хотят место за столом переговоров, разве народ Украины не должен сказать? Это идет не от России. Это то, что идет от меня, а также от многих других стран", — заявил Трамп поздно вечером.

Архитектура безопасности: выход войск США из Европы

Со ссылкой на данные американской и разведки союзников, NBC News пишет, что Путин не заинтересован в реальном мирном соглашении, потому что считает, что время на его стороне, что он побеждает и что рано или поздно захватит всю Украину. Дональд Трамп и представители его кабинета тоже получают эти данные, и даже больше, поэтому не могут не понимать, что Кремль считает "нелегитимным" любую украинскую власть после 2014 года. Поэтому требование провести выборы – ставка на хаос и расшатывание Украины изнутри. Какие же рейтинги у Путина? Когда он избирался в России на подлинных конкурентных выборах? Трамп и его команда почему-то таких вопросов не задают.

По итогам переговоров с россиянами в Саудовской Аравии госсекретарь США Марко Рубио заявил о согласовании четырех принципов:

возобновление работы посольств в Вашингтоне и Москве;

назначение команд высокого уровня для переговоров и работы над прекращением конфликта в Украине;

начало работы на высоком уровне по геополитическому и экономическому сотрудничеству, "которое может стать результатом прекращения конфликта в Украине";

продолжение формата переговоров, начатого в Эр-Рияде.

По словам советника Трампа по нацбезопасности Майка Волтца, сейчас работает челночная дипломатия, поэтому нужно говорить со всеми, чтобы свести обе стороны (Россию и Украину – Ред.) вместе. Дональд Трамп пошел еще дальше, заявив, что у Украины было три года, чтобы заключить соглашение. Однако никто из действующей американской администрации так и не смог сказать, как они собираются убедить Путина закончить войну, вывести российские войска из Украины и на каком этапе к переговорному процессу подключится Европа и, собственно, сама Украина. Однако все, что мы слышим от администрации Трампа – это необходимость территориальных уступок со стороны Украины и желание услышать россиян, с которыми никто три года не говорил.

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По информации The Washington Post, Кремль также потребует отмены некоторых санкций, в частности в отношении российских чиновников и олигархов, а также некоторых форм энергетического сотрудничества, в обмен на непродвижение на поле боя и захват новых украинских территорий. Сейчас достаточно рано говорить о том, станет ли администрация Трампа снимать санкции против России. В перечне Кремля также есть условие размораживания какой-либо части заблокированных $300 млрд российских активов Центробанка.

В среду, 19 февраля, Эммануэль Макрон в Париже собирает второй "кризисный" европейский саммит по сближению Трампа с Россией, поддержке Украины и выработке на это ответы ЕС. Первый – с участием Франции, Германии, Италии, Испании, Польши и Британии – состоялся в понедельник, 17 февраля. Однако это вызвало волну критики от тех европейских государств, которые не были приглашены на эту встречу. Поэтому в этот раз ожидается участие Литвы, Эстонии, Латвии, Чехии, Греции, Финляндии, Румынии, Швеции, Бельгии, Канады и Норвегии.

По словам премьера Франции Франсуа Байру, впервые с 1945 года война может прийти на европейскую землю, когда европейцы являются свидетелями немыслимого альянса между Путиным и Трампом, маргинализирующим Европу на ее собственной земле. Хотя президент Польши Анджей Дуда после встречи в Варшаве с Китом Келлогом во вторник, 18 февраля, заявил, что США не будут уменьшать свое военное присутствие в Восточной Европе, давно известно, что это одно из главных требований Путина к США в рамках более широкого соглашения о европейской архитектуре безопасности. К тому же о сокращении американского военного присутствия в Европе говорил и министр обороны США Пит Гегсет.

Накануне американские медиа сообщали, что администрация Трампа направила в европейские столицы своеобразную анкету, чтобы узнать, какой вклад те или иные страны могут внести в дальнейшую поддержку Украины. Известно, что ЕС готовит большой пакет для закупки оружия для Украины примерно на $700 млрд., чтобы обезопасить Киев от остановки военной поддержки со стороны США. Однако насколько быстро это решение будет принято, неизвестно. К тому же так быстро американское оружие – а США является основным вооруженным донором Украины – заменить не удастся.

Хорошо, если Трамп позволит покупать у Украины американское оружие за европейские деньги. Но если этого не будет? Также Трамп поддерживает идею развертывания европейской миротворческой миссии в Украине. В том числе и об этом премьер Британии Кир Стармер будет говорить с Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон на следующей неделе. Однако, по словам Макрона, Париж и Лондон не готовятся посылать свои войска в Украину для участия в боевых действиях на фронте. Максимум – это отправка экспертов, инструкторов или даже войска, которые будут вне зоны конфликта, чтобы придать большей уверенности украинцам и продемонстрировать солидарность.