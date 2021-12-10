Подборка костюмов на новогодний утреник в детском саду: идеи праздничного наряда

Сегодня есть разнообразие карнавальных костюмов, поэтому выбрать можно на любой вкус.

Перед Новым годом обычно дети находятся в предвкушении праздника, а взрослые – в предпраздничной суете. И дело не только в выборе подарков и организации празднования, но и в утренниках в садике. Ведь малышам нужно выбрать новогодний костюм. Чтобы голова не кружилась, мы в этом поможем.

ТСН.ua подготовил подборку костюмов для детей на новогодний праздник в садике.

Как выбрать костюм

Праздничная одежда не только должна нравиться малышу, но и быть комфортной и безопасной. Выбирая костюм, ориентируйтесь не на синтетические, а натуральные ткани – они будут приятны к телу.

Важно, чтобы наряд был свободного кроя и не ограничивал движений. Ведь на празднике дети будут бегать, прыгать, играть разные игры, танцевать, водить хороводы и т.д. Все элементы костюма дылжны быть надежно прикреплены друг к другу, чтобы во время движений малыша ничего не оторвалось и не упало.

Не забывайте и об удобной обуви, в которой малышу будет комфортно находиться в помещении. В нее не должно быть холодно, но и потеть нога не должна.

Что касается дизайна наряда, то следует ориентироваться на предпочтение ребенка или тематику праздничного утра. Главное, чтобы костюм был ярким и неповторимым для вашего чада.

Костюмы животных

Уже многие годы не выходят из моды, а наоборот набирают популярность костюмы разных животных. Девочки могут выбрать для себя наряды белочки, мышки или лисички. Мальчики – волчка, зайчика, ежика или мишки. В целом здесь поле для фантазии безграничное.

Костюмы героев из сказок и мультфильмов

Не теряют популярности костюмы сказочных героев. Они популярны и среди девочек и среди мальчиков. Для малыша можно выбрать образ Красной Шапочки, Белоснежки, Рапунцель, Буратина, Пиноккио, Шрека. В тренде также современные герои: Пират, Халк, Человек-Паук, Супермен, Железный Человек.

Костюм фантастических героев

Любят современные дети и вымышленных фантастических героев, о которых слышали из сказок и разных рассказов. Не теряют своей актуальности многие годы костюм Феи, Единорога, Ангела, Эльфа.

Костюмы новогодних героев

Всегда в тренде будут костюмы Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, Елки и Снежинки.

Костюм символа рока

Актуальными на новогоднее утро будут костюмы животного, являющегося символом года. Грядущий 2022-й год – год Тигра. Образ этого зверька может примерить на себя и мальчик, и девочка.

Фото из открытых источников

Праздничные новогодние утренники в детсадах – это старая добрая традиция. С началом зимы их ждет малыш не меньше, чем подарки. Выбирая костюм для новогоднего утра, прежде всего полагайтесь на желание ваших чад. Ведь только тогда дети получат невероятное впечатление и удовольствие от праздничного действа.

Читайте также: