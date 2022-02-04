"Подбросили под школу, а дети издеваются": в Киеве ищут дом коту, который оказался на морозе

"Подбросили под школу, а дети издеваются": в Киеве ищут дом коту, который оказался на морозе

Без новых владельцев животное может погибнуть.

В Киеве волонтеры ищут хозяев для кота. Четвероногий оказался на улице в мороз, поэтому его шансы выжить при таких погодных условиях — мизерные.

Волонтеры считают, что кот — домашний, ведь очень ласковый и спокойный. По их словам, животное три дня назад подбросили под местную школу, но там ему не дают покоя дети.

"Дети издеваются, администрация школы сказала выбросить все коробки и тарелки. Дрожыт от холода, не выходит из своего домика-коробки, в которой ночует прямо на морозе. Давайте поможем ему не замерзнуть и найти новый дом", — написала волонтер Виктория на своей странице в Facebook.

Как рассказала ТСН.ua еще одна благотворительница Анастасия, сейчас животное на платной передержке, но поиски новых хозяев для пушистого – продолжаются.

"Он очень ждет своего человека", — говорят волонтеры и обещают бесплатно стерилизовать кота и доставить в новый дом.

фото/Facebook

Желающие стать новыми хозяевами могут обращаться к волонтерам по номеру: 0632685116.

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