Подчиненные называли отцом: что известно об умершем на фронте легедарном комбате "Бибе" Виталие Баранове

8 октября 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области остановилось сердце подполковника, командира 206-го Батальона терробороны ВСУ, киборга с позывным "Биба" Виталия Баранова. Ему было 56 лет.

ТСН.ua собрал все, что известно о комбате "Бибе".

Что известно о Виталии Баранове

Виталий Баранов родился 10 апреля 1967 года в городе Коростышеве Житомирской области. В 1988 году окончил Каменец-Подольское высшее военное инженерно-командное училище.

"Попав в военное учреждение, я на сто процентов понял, что это именно то, чего я хотел. У меня не было ни одного разочарования в своем выборе профессии. Конечно было не легко, но у нас, у вчерашних школьников, воспитывали чувство собранности. Вспоминаю тяжелые марш-броски, где "один за всех, все за одного", ведь засчитывался не результат первого, кто пришел к финишу, а результат всего взвода, поэтому мы, те, кто сильнее, помогали слабее. Так воспитывался дружеский армейский коллектив. Считаю, что обучение в военном училище, это лучший период моей жизни, ведь в это время я сформировался как личность", – вспоминал Баранов в интервью журналу "Украина в НАТО".

До 2004 года служил в ВСУ. Затем уволился в запас и занимался бизнесом.

Возвращение в армию

В 2013-2014 годах Баранов участвовал в Революции Достоинства. После аннексии Крыма Россией и войны на Донбассе он решил вернуться в армию. Сначала его не хотели брать, потому что не было соответствующей его званию и специальности должности.

"Как это во время боевых действий не нужны подготовленные военные инженеры? Я начал стучать в разные двери, звонил на "горячие линии" как Минобороны так и Генштаба с просьбой призвать меня, ведь чувствовал себя нужным на этой войне. Но, к сожалению, ничего не срабатывало", – рассказывал военнослужащий.

В сентябре 2014 года был мобилизован в 90-й отдельный аэромобильно-десантный батальон на должность помощника командира батальона по оперативному обеспечению. Баранов пошел служить старшим лейтенантом, хотя имел звание подполковника запаса.

"Я не колеблясь согласился, ведь дело не в должностях, а в желании защищать родную землю", – объяснял "Биба".

Батальон выполнял боевое задание в Донецком аэропорту и в горячих точках на окраинах Донецка: Опытное, Водяное, Пески.

Донецкий аэропорт и назначение комбатом

Еще в 2015-м "Биба" был одним из тех, кто защищал Донецкий аэропорт. В январе 2015-го, после того как ДАП пал, а комбата 90-го батальона взяли в плен, командовать бойцами подразделения стал именно Виталий Баранов.

"Особенно было тяжело, когда наша бригада понесла самые большие потери 18-21 января 2015-го. Тогда погибли 25 военных, попало в плен 16. Это произошло после двух подрывов терминала. После тех трагических событий в подразделении возникла сильная деморализация. И я ставил себе задача поднимать дух ребят, сделать все, чтобы они поверили в силу своего оружия и в себя", – рассказывал Виталий Баранов в 2021 году в интервью "АрмияИнформ".

После 21 января 2015 года он фактически по новому следующему формировал боевые подразделения батальона и поднимал их веру в победу.

На войне погиб киборг Виталий Баранов

Как завоевал авторитет среди бойцов

"После назначения меня комбатом боевых десантников я понимал, что мой авторитет перед ними зависит от меня самого. Ведь на войне "брать на арап" не проходит. Это только в тылу на молодых солдат — вчерашних школьников можно накричать и они, пугаясь, начнут что-то выполнять.

А на войне, чтобы командовать боевым подразделением, нужно иметь авторитет. Чтобы иметь авторитет, нужно делать взвешенные шаги и давать грамотные приказы, чтобы бойцы поняли, что ты настоящий командир и начали тебя уважать за это", — говорит Баранов.

"Биба" признавался, что в начале в должности комбата ему было действительно тяжело.

"Главное, что я применил в подходе к десантникам, это забота и уважение к каждому солдату. Это означало ежедневное общение, во время которого я пробовал "достучаться" до каждого, чтобы знать их проблемы и потребности, знать все ли у них в порядке отношениях с родными и многое другое. Самое главное для командира на войне, да и не только на войне — это уважать солдата", — подчеркивал он.

Как писало BBC, подчиненные часто называли Баранова "отцом".

"Биба" на могиле побратимов / Фото: АрмияInform

Жизнь после АТО

В сентябре 2015 Виталия Баранова демобилизовали. Он возглавил общественную организацию “Объединенные войной. 90-й батальон".

За мужество на поле боя награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II ступеней (2015-16 гг.).

Виталий Баранов во главе колонны ветеранов 90 ОАЭМБ. Марш защитников Украины, 24 августа 2019 года / Фото: Википедия

Почему именно "Биба"

Виталий Баранов рассказывал, что псевдо "Биба" к нему привязалось еще со школы.

"Я в школьные годы хорошо играл в футбол и одним из любимых футболистов киевского "Динамо" 50-60 лет у меня был Андрей Биба. Так что члены моей команды окрестили меня "Биба". Дальше это псевдо перешло вместе со мной и в военное училище и закрепилось на годы", — вспоминал он.

Великая война

О полномасштабном вторжении Баранов узнал в Катюжанке близ Киева, где проживал. 24 февраля 2022 года "Биба" как боец ТРО взял в руки оружие и пошел защищать уже родную Киевщину.

В еще одном интервью "Army Inform" он рассказывал, что о вторжении ему рассказали позвонившие друзья из Черниговщины, чтобы сказать о мероприятии российских танков со стороны Беларуси.

"Биба" отчаянно махнул в Чернобыль, чтобы проанализировать ситуацию, а затем вернулся в свой ТЦК.

"Мы получили оружие, и для всех нас, как и для десятков тысяч украинцев, в тот день началась новая жизнь", – вспоминал Баранов о начале Великой войны.

Виталий Баранов на фронте во время съемок ТСН / Фото: ТСН.ua

Вместе с товарищами организовал меры по противодействию российским войскам по маршруту их продвижения на Киевщине. Он напомнил, что даже партизанил в районе Чернобыля и Киевского водохранилища.

С августа 2022 года командовал 206-м батальоном ТРО, который воевал на Николаевщине, Херсонщине, Харьковщине и оборонял Бахмут.

"Батальон на тот момент переживал сложные времена. Он за очень короткий промежуток времени сделал из "разношерстного" коллектива один-единственный работающий военный коллектив", – рассказала в комментарии ТСН пресс-офицер 206-го батальона ТРО Анна Онопченко.

Виталий Баранов

Смерть и прощание

Сердце Виталия Баранова остановилось 8 октября. Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что у комбата не выдержало сердце.

"Умер на войне. Сердце. После одного из совещаний в зоне боевых действий потерял сознание. Реанимировали всеми силами и средствами. Не смогли", — написал в Facebook Алексей Мочанов.

Многие журналисты ТСН, работавшие на фронте, называли Виталия Баранова не только легендарным "киборгом" и воином, но и своим другом и переживают эту потерю как личную.

Виталий Баранов и журналистка ТСН Наталья Нагорна / Фото: facebook/Натал'я Нагорная, ТСН

Детальнее с похорон героя рассказала корреспондентка ТСН Марьяна Бухан.

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Виталий Баранов неохотно рассказывал о войне и обещал все интересные подробности описать в своих мемуарах, которые планировал написать после победы. Но, к сожалению, не успел этого сделать.

Прощание с Виталием Барановым/Фото Юрий Шутяк

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