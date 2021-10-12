Подделки нельзя отличить от настоящих купюр: в Житомирской области задержали фальшивомонетчиков

Сколько фальшивок из-за них сейчас в обращении — еще устанавливают.

В Житомирской области поймали на горячем дуэт фальшивомонетчиков, когда те сбывали две тысячи долларов США.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Продавали их через посредников за 50 процентов номинальной стоимости. Далее эти деньги шли в оборот, как настоящие. Это были качественные подделки банкнот нового образца, которые даже детекторы не идентифицировали как фальшивые. И эти купюры, по данным следователей, продавцы делали сами.

Одному из фальшивомонетчиков 62 года, второму 49. "Досудебным следствием установлено, организатором схемы является житель Киева, ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям", - сообщают правоохранители.

Как говорят в полиции, подделки они постоянно сбывали на территории Житомирщины и Киевщины. Сейчас следователи выясняют, где и на каком оборудовании мужчины изготавливали фальшивые доллары, а также весь круг причастных к махинациям человек.

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Задержанным грозит 10 лет за решеткой с конфискацией имущества. В СБУ уже установили, что схема сбыта работала минимум с начала года, еженедельно дельцы сбывали по несколько тысяч долларов. Сколько фальшивок через них сейчас в обращении — еще устанавливают.

«Во время обысков по месту жительства были изъяты другие свидетельства противоправной деятельности, среди чего и денежные средства. Денежные средства выглядят довольно качественно и на первый взгляд, человеку, который постоянно не имеет дело с валютой, отличить настоящие ли они, или фальшивые - очень сложно», — уверяет пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

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