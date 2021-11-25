Поддержал Оранжевую революцию, любил пасеку и бокс: каким запомнится Александр Омельченко

Когда и где будут прощаться с бывшим главой столицы, пока неизвестно.

Сегодня не стало бывшего мэра столицы Александра Омельченко. Отношение к нему никогда не было однозначным. Его имя не раз фигурировало в коррупционных скандалах и смертельных авариях. В то же время именно при его руководстве столицей Киев стал превращаться в по-настоящему европейский город.

О том, каким запомнится Александр Омельченко, или, как все его называли, Сан Саныч – 25 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Александр Омельченко на протяжении 10 лет был главой Киевской городской государственной администрации. В 1999 году стал еще и городским головой. За ним почти сразу закрепился образ крепкого хозяйственника. Сам по образованию был строителем. При его руководстве Киев начал избавляться от советского прошлого и перестраиваться.

Тогда же началось и восстановление древних храмов. В частности, Михайловского златоверхого собора.

Омельченко был избран мэром дважды. Он был уверен, что и в третий раз победит на выборах. Но неожиданно для самого себя в 2006 году проиграл Леониду Черновецкому, потому что поддержка большинства киевлян довольно быстро превратилась в его критику. За кумовство, коррупционные скандалы и сомнительность некоторых архитектурных решений.

Он был одним из тех, кто поддержал Оранжевую революцию, а еще открыл двери Киевсовета для митингующих.

С Омельченко также связывают один из кассетных скандалов.

Смерть бывшего мэра столицы: каким нам запомнится Александр Омельченко

Имя Александра Омельченко связывают более чем с 5 авариями. Самая громкая из них произошла в ноябре 2009-го вблизи Конча-Заспы. Тогда Омельченко на зебре сбил мужчину. Он не выжил. Денежная компенсация родственникам закрыла вопрос. Спустя 6 лет снова произошла авария на пешеходном переходе с участием его авто. Тогда сбили женщину, от полученных травм она скончалась в больнице. Но кто именно был за рулем – доподлинно неизвестно. Машина даже не остановилась и уехала.

Тогда за рулем уже был его водитель, взявший на себя ответственность за ДТП.

Любил пасеку, автомобили, бокс и хоккей. Где мог – показывал свою физическую ловкость. Запомнился своей стойкой на голове, а еще, как после победы Владимира Кличко поднял и буквально оторвал его от земли.

Напомним:

С диагнозом COVID-19 83-летний Александр Омельченко попал в больницу "Феофания" неделю назад. Это был 11-й день его болезни. Он был в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке и дышал с помощью маски. Был привит от коронавируса. Но имел соответствующие возрасту болезни.

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