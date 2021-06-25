Поддерживает аннексию Крыма и сыграл в фильме оккупанта: в Киеве украинцы пикетируют концерт скандального Басты

Поклонники скандального рэпера отказываются комментировать свое присутствие на концерте сторонника оккупантов.

В столице 25 июня должен начаться концерт скандального российского рэпера Басты. Четырехлетней запрет на въезд в Украину из-за выступления исполнителя в оккупированном Крыму завершився в августе прошлого года. После — в Службе безопасности Украины его почему-то не продлили.

Об этом 25 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

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По словам корреспондента ТСН Виктории Ковцун, украинцы пикетировали концерт скандального Басты и требовали от него объяснений, почему он поддерживает российскую агрессию, однако хочет выступать и зарабатывать деньги в Украине.

Поклонники "творчества" скандального рэпера отказываются комментировать свое присутствие на концерте сторонника оккупантов. Им или безразлично, или они не хотят говорить о своем присутствии, заявляя, что "они очень любят творчество" сторонника российских оккупантов.

Отметим, что скандальному рэперу разрешили выступать в Украине, несмотря на то, что он поддерживает действия страны-агрессора России. Он даже снялся в фильме, где сыграл роль русского оккупанта в украинском Крыму.

В общем антиукраинской рэпер Баста хочет провести два концерта в Украине.

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Напомним Василий Вакуленко ( "Баста") попал в "черный список" Минкульта в января 2018 года согласно приказа на основании обращения Службы безопасности Украины от 4 января 2018 года. Но впоследствии артисту-украинофобу был разрешен въезд в Украину. Так, 31 августа 2020 в Минкульт поступило письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключения из перечни лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста"). После чего рэпера и исключили из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

При этом в Киеве охрана Басты набросились на украинца из-за фразу о Крыме. Один из посетителей заведения решил напомнить российскому рэперу, который выступал в оккупированном Крыму, что Крым — это Украина, после чего охрана закрыла двери ресторана и не впустила украинца вовнутрь.

Что касается его сторонников, то ранее дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой Анастасия защитила российского исполнителя Басту и заявила, что "нужно успокоиться, потому что Крым уже не украинский". Это вызвало недовольство в украинцев и девушка извинилась за свои заявления, сказав, что "она не знала о политических взглядах Басты".

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