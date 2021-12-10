Поддерживают ли ЕС и США идею прямых переговоров Зеленского с Путиным: разъяснение президента Украины

Поддерживают ли ЕС и США идею прямых переговоров Зеленского с Путиным: разъяснение президента Украины

По словам Зеленского, формат прямых переговоров с президентом России поддерживают и ЕС, и США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество поддерживает позицию "о нескольких путях" переговоров с Россией. Именно поэтому глава государства не исключает отдельного формата переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью Натальи Мосейчук на телеканале "1+1".

"Все за то, чтобы было несколько путей, и чтобы больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на Востоке. Я не исключаю и формат прямых переговоров с президентом России. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских партнеров, и со стороны США", — заверил он.

Напомним, накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, длившийся около полутора часов. Ключевым был вопрос безопасности в оборонно-военной и энергетической сферах.

После разговора в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" руководство Офиса президента рассказало первые подробности разговора Байдена с Зеленским. ТСН.ua собрал главное о разговоре двух президентов.

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