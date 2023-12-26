Поддерживают ли украинцы новый законопроект о мобилизации: в соцсетях ТСН.ua проводится опрос

Правительство внесло в Раду новый законопроект о мобилизации и военном учете.

В Верховную Раду Украины внесли законопроект №10378 об усовершенствовании мобилизации и военного учета.

Законопроектом, в частности, предлагается внести ряд изменений, предусматривающих более суровые наказания за уклонение от мобилизации, отмену отсрочки для лиц с 3-й группой инвалидности и другое.

ТСН.ua проводит опрос в соцсетях по нововведениям о мобилизации и военном учете в Украине

Так, согласно результатам голосования, новый законопроект о мобилизации не поддерживают более 80% опрошенных.

Поддерживают ли украинцы новый законопроект о мобилизации – результаты опроса

В комментариях пользователи также пишут, что в списки военнообязанных следует включить депутатов и чиновников:

Пусть воюют депутаты. Пусть покажут, какие они патриоты;

Пусть идут депутаты и все чиновники, а не лица с инвалидностью;

Моя позиция, чтобы Верховная Рада и все чиновники по Украине мобилизовались;

Штрафы по 204 тыс. за учет и сажать в тюрьму за то, что не прошел ВЛК это просто в голове не укладывается. Где такое вообще в мире, они себя не судят, своих не сажают так людей хотят задушить. А прав у ТЦК будет больше чем у президента, они думают что люди будут молчать;

Первыми нужно мобилизовать депутатов. А потом всех остальных. Слава Украине;

Уничтожение бедной верстки населения. Закон рассчитан только на бедных.

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Напомним, появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете – кто имеет право на отсрочку.

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