Поддерживают Россию и жестокую войну: в Украине некоторых артистов лишат статуса народных

Ткаченко рассказал, чтобы для того, чтобы лишить званий поддерживающих РФ артистов, нужно внести изменения в законодательство.

Об этом украинский министр рассказал в эфире ТСН.19:30.

"В первом чтении уже принят законопроект, в него нужно внести изменения. Потому что другие выезжающие за границу артисты используют статус заслуженного или народного артиста Украины. Они разрушают наш культурный фронт и это тогда, когда Олегу Скрипке отменили концерт в Германии из-за угрозы левых. Мы внесли изменения, согласовали это с депутатами и я убежден, что они будут приняты. Тогда через решение СНБО президент будет иметь право лишать таких "товарищей" званий заслуженных и народных. И это не только артистов касается, но и юристов и так далее", – сказал Ткаченко.

Министр культуры и информационной политики пояснил, что новый законопроект позволит СНБО лишать артистов и других деятелей статусов народных и заслуженных. Ткаченко отметил, что особый резонанс получила история с исполнительницей Ани Лорак, которая продолжает проживать в России, однако ради зарубежных гастролей вспомнила, что она украинская певица.

"В законе будут критерии, по которым можно лишать статуса народных и заслуженных и граждан Украины, и России и других государств", — пояснил Ткаченко.

Напомним, эксперт рассказал, когда российские элиты отправят Путина на пенсию.

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