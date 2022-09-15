Поддерживают Россию и жестокую войну: в Украине некоторых артистов лишат статуса народных

Министр культуры и информационной безопасности Александр Ткаченко призывает лишить званий народных артистов Украины тех, кто поддерживает или умалчивает российскую агрессию.
Ткаченко рассказал, чтобы для того, чтобы лишить званий поддерживающих РФ артистов, нужно внести изменения в законодательство.
Об этом украинский министр рассказал в эфире ТСН.19:30.
"В первом чтении уже принят законопроект, в него нужно внести изменения. Потому что другие выезжающие за границу артисты используют статус заслуженного или народного артиста Украины. Они разрушают наш культурный фронт и это тогда, когда Олегу Скрипке отменили концерт в Германии из-за угрозы левых. Мы внесли изменения, согласовали это с депутатами и я убежден, что они будут приняты. Тогда через решение СНБО президент будет иметь право лишать таких "товарищей" званий заслуженных и народных. И это не только артистов касается, но и юристов и так далее", – сказал Ткаченко.
Министр культуры и информационной политики пояснил, что новый законопроект позволит СНБО лишать артистов и других деятелей статусов народных и заслуженных. Ткаченко отметил, что особый резонанс получила история с исполнительницей Ани Лорак, которая продолжает проживать в России, однако ради зарубежных гастролей вспомнила, что она украинская певица.
"В законе будут критерии, по которым можно лишать статуса народных и заслуженных и граждан Украины, и России и других государств", — пояснил Ткаченко.
Напомним, эксперт рассказал, когда российские элиты отправят Путина на пенсию.
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