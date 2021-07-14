Поддержка украиноязычного продукта и штрафы для политиков: Ткаченко рассказал о популяризации государственного языка

Министерство культуры и информационной политики собирает предложения в программу по популяризации украинского языка.

Ласковая украинизация должна начаться в культуре. Государство должно способствовать, чтобы кино, телевидение, Интернет и книги максимально "заговорили" государственным языком, уверен Александр Ткаченко.

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Об этом 14 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Говорит, многие производители сейчас ориентируются на русскоязычные рынки. Впрочем, если производство на родном языке будет иметь государственную поддержку или льготы — эта тенденция изменится. Также пример должны подавать чиновники и политики. А тех, кто в публичном пространстве украинским языком не общается — следует штрафовать. Все эти шаги уже прописаны в правительственной в стратегии по популяризации языка до 2030 года. Впрочем стратегия должна стать еще и полноценной программой с достаточным финансированием, говорит министр культуры.

Новости Украины: Ткаченко призвал к "ласковой украинизации"

"Наша задача на ближайший период, как можно быстрее - разработка и утверждения этой программы. Будущий документ будет комплексным и многовекторным. Сейчас министерство собирает предложения к программе — поэтому просим участвовать и вносить свои пожелания", — говорит министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Напомним, КСУ признал конституционным закон об украинском языке.

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