Поддержка Украины – это не игра на гитаре: о чем на самом деле был визит Энтони Блинкена в Киев

Во вторник, 14 мая, в Киев с необъявленным визитом приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Это было уже четвертое его посещение Украины за время полномасштабного российского вторжения. До этого Блинкен приезжал в сентябре 2023 года, еще до начала политической эпопеи в Конгрессе США по блокированию дальнейшей военной и финансовой помощи Украине, которая длилась целых семь месяцев.

Четвертый визит Блинкена в Киев состоялся уже после принятия Конгрессом пакета помощи Украине почти на $61 млрд. Он должен был продемонстрировать украинцам непоколебимую американскую поддержку за полгода до выборов в Соединенных Штатах, на фоне открытия Россией нового фронта в Харьковской области и предоставления США уже третьего с конца апреля пакета военной помощи в Украине.

Президент Зеленский на встрече с Энтони Блинкеном на Банковой призвал предоставить два ЗРК Patriot для защиты Харькова и области. От госсекретаря во время его речи в КПИ украинцы услышали размытые формулировки о выборах (словно в Украине они возможны во время военного положения – ред.), мобилизацию, реформы и борьбу с коррупцией. После этого в соцсетях распространились фото и видео выступления Блинкена в одном из киевских баров, где он пел и играл на гитаре песню "Rockin' In The Free World".

Да, перед этим он сказал правильные слова, что "США и большая часть мира с Украиной", а также "что сейчас очень тяжелое время". Но именно в этот вечер, во вторник, 14 мая, по всей Украине начались аварийные отключения света, потому что Россия уничтожила более 50% нашей критической инфраструктуры из-за нехватки ПВО и ракет-перехватчиков к уже имеющимся у нас системам.

Итак, о чем на самом деле был этот очередной визит Энтони Блинкена в Киев? И, почему президент США Байден и отдельные представители его Администрации и дальше считают, что самая большая угроза для Украины — это коррупция, а не Россия? Читайте в авторской колонке директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук для ТСН.ua.

После пребывания в Киеве Госсекретаря Энтони Блинкена 14-15 мая напрашивается лишь один вывод: в США до сих пор не поняли, что визиты в Киев высокопоставленных представителей Администрации президента США в условиях геноцидной войны уже не являются самодостаточной ценностью, какими они были в мирные и не всегда безоблачные в отношениях с США времена.

Солидарность и поддержка с Украиной уже третий год как измеряется уровнем и скоростью предоставленного вооружения, финансовой поддержки и решениями, которые не пропускаются через фильтр "как на это отреагирует Россия?", а не просто фактом визита, каким бы изнурительным ни было путешествие сейчас через океан в Киев. И тем более не измеряется игрой на гитаре в киевском баре. В разгар очередного обострения на фронте, которое произошло, не в последнюю очередь, и из-за длительной блокировки (не путать с рассмотрением) помощи в Конгрессе США, это выглядит не как удачный элемент "мягкой силы", а, по меньшей мере, как элемент м неадекватности.

Очевидно, что была и другая сторона визита, за закрытыми дверями, с фокусом на некомфортные для Украины темы. Принятие многострадального пакета помощи решило руки Вашингтону вновь задавать вопрос о коррупции, об отходах от демократических практик и принципов. Пока это делается непублично, но делается и в заметно более жесткой форме. Хотя иногда создается впечатление, что даже после полномасштабного вторжения РФ, Байден и отдельные представители его Администрации и дальше считают, что самая большая угроза для Украины — это коррупция, а не Россия.

Один из показательных моментов – традиция продолжать встречи высокопоставленных визитеров исключительно с узким кругом антикоррупционных активистов. Также непонятно, является ли Блинкен тем представителем Администрации президента США, который в принципе способен задавать такие вопросы. Так, чтобы украинские власть имущие смогли "get the message" (в переводе с англ. "получить/принять сообщение – ред.), а не "guess the message" (в переводе с англ. "угадать/додумать сообщение – ред.).

Хотя на самом деле украинским чиновникам пора бы изучить подробно, почему Байден так упорно, настойчиво и вопреки мнению военных хотел вывести американские войска из Афганистана.

Не только и столько потому, что так заботился об американских военных там или обещал покончить с "вечными войнами" во время кампании, а потому, что на протяжении почти двух десятилетий тесного взаимодействия с Афганистаном не видел реальных, видимых изменений в плане построения демократического государства и в контексте борьбы с коррупцией, сколько бы помощи ни оказывалось этой стране со стороны США.

Конечно, Украина – не Афганистан, у нас изменения даже несмотря на более скромную поддержку, но и требования к нам как к будущему члену ЕС и потенциальному члену НАТО тоже значительно выше. И если уж речь идет о визите, который действительно важен для Украины, — так это визит президента Байдена на инициированный Украиной инаугурационный "саммит мира" в Швейцарии. Однако этот визит как раз не был подтвержден ни до визита Блинкена, ни, я так понимаю, после него. Хотя американская сторона много делала для того, чтобы Украина продемонстрировала желание побеждать не только на военном поле боя, но и в поле боя дипломатическом. А также постоянно поощряла нас максимально работать с Глобальным Югом — с таким акцентом, как от него, а не от коллективного Запада, на самом деле зависит победа Украины в войне.

Однако мы должны понимать, что мы уже вошли в период активного взаимодействия не только с президентом Байденом, но и с кандидатом Байденом. И если президент Байден еще мог бы с легкостью согласиться приехать на саммит (тем более, до того он будет на G7 в Италии, что логистически достаточно удобно), то кандидат Байден должен взвесить все избирательные плюсы и минусы такого шага. Которые могут быть реальными результатами (как говорят дипломаты – deliverables) с точки зрения ПЕРЕИЗБРАНИЯ Байдена, а не с точки зрения поддержки Украины. Тем более в ситуации, когда он максимально заинтересован разбить дотла предвыборный нарратив лагеря Трампа, что Байден заботится об Украине больше, чем, собственно, об американцах.

И последнее: важно помнить, что параметры поддержки Украины задается президентом США. Не Салливан, не Блинкен, и не Бернс (глава ЦРУ Уильям Бернс – ред.). Они просто стараются выполнять свою работу по наполнению заданных президентом параметров, не обжалуя их. Поэтому нужно работать над расширением имеющихся параметров, а не их наполнением.