Поддержка Украины в Европе: что говорят лидеры государств о политике Трампа и какой ответ готовят

Поддержать Украину в третью годовщину широкомасштабного вторжения России сегодня в Киев съехались десятки лидеров мира. К третьей годовщине российского вторжения в Европе также готовят мощные пакеты военной помощи. А украинцы во всем мире призывают мобилизовать поддержку нашего государства и выражают возмущение последними заявлениями американского руководства.

Корреспондентка ТСН Оксана Ткаченко побывала на акции в Брюсселе – столице европейской дипломатии.

Париж, Лондон, Афины и Брюссель и еще десятки мировых столиц к третьей годовщине вторжения на один день превращаются в концентрацию всего украинского. Концерты народных песен вблизи российских посольств. Перфомансы с ключами от домов, куда уже никогда не зайдут их хозяева.

Не менее креативные в этом году и плакаты. Многие из них отражают надежды и одновременно тревогу относительно перспектив завершения войны в Украине.

"Я хотела этой табличкой подчеркнуть, что поддержка Украины сейчас невероятно важна и мы не будем соглашаться надеюсь на диалоги, которые хочет Трамп", - говорит девушка.

Площадь Альбертина в Брюсселе - столице европейской дипломатии сегодня развевается тысячами сине-желтых цветов. Все эти активисты - украинцы и иностранцы вышли не только напомнить миру о зле, которое совершает Россия в Украине, для многих из них это возможность консолидироваться с новой силой, чтобы выразить свое возмущение последним скандальным заявлениям действующей администрации Белого дома. Никаких переговоров с Кремлем за спиной Украины - это тот месседж, который пытаются донести здесь митингующие.

Организатор акции Марта Барандий признается, именно последние заявления Трампа побудили многих присутствующих прийти на акцию.

"Мы на самом деле когда планировали манифестацию, мы не знали, что Америка будет вести себя таким образом, что подведет Украину поэтому мы организовали статическую демонстрацию, поскольку Америка себя ведет как ведет пришло очень много людей, пришло несколько тысяч", - говорит она.

Среди присутствующих на протесте и бывший депутат бельгийского парламента Марк Демесмакер. Чиновник не раз бывал на линии соприкосновения в Украине и до, и после полномасштабки. Пережил удар по Одессе «Ониксами», тогда ракета упала всего в 300 метрах и имеет награду за заслуги перед Украиной. Марк возмущен тем, как ведет себя Трамп и как российские тезисы начали звучать из уст многих политиков.

Акции в поддержку Украины

"Это - чистая глупость. Для меня он и его друзья миллиардеры манипулируют алгоритмами крупнейшей социальной сети в мире. Мне больно слушать людей, которых я хорошо знаю, которые умные и сообразительные, а потом по каким-то причинам они оказываются в пузыре дезинформации и начинают повторять эти нарративы, которые идут прямо из Кремля. Европа не действовала так как должна была действовать, не развивала оборонительные способности. Теперь мы должны не отставать", - говорит он.

О том, что Европе надо включаться активнее на фоне заявлений Трампа говорит и британский премьер Кир Стармер. Соединенное Королевство к 3 годовщине вторжения анонсирует новые санкции против российских олигархов и военный пакет помощи. Сам Стармер на этой неделе вместе с Макроном готовятся представить Дональду Трампу свой план гарантий для Украины, который будет включать миротворческий контингент, и убеждать его изменить свой подход к переговорам с Россией.

Европа

Новый мощный пакет помощи аж на 20 миллиардов евро готовит и Евросоюз. Как сообщает издание Bloomberg, туда должны войти артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, высокоточные ракеты, беспилотники и другое вооружение для усиления украинских военных бригад.

В Брюсселе стремятся получить принципиальное согласие по пакету на этой неделе во время встречи министров иностранных дел и уже после этого его должны подписать лидеры ЕС. Правда - как пишет ряд западных изданий решение может забуксовать из-за Венгрии и Словакии, которые категорически против любой военной помощи Украине, из-за Германии - потому что там только накануне прошли выборы и, что неожиданно - Италии и Франции. Журналисты пишут, что эти две страны почти не имеют пространства в своих госбюджетах из-за высокого уровня задолженности. А еще - что руководители этих стран Джорджия Мелони и Эммануэль Макрон никак не могут поделить, кто будет лидером в переговорах от ЕС.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 14:00 24 февраля. Митинги в поддержку Украины в США! Киевщина в первые дни вторжения!

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