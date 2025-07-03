"Поделилась опытом": в Чернигове женщина занялась сексом с 14-летним

В Чернигове судили женщину из-за секса с подростком / © pixabay.com

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В Чернигове к 1 году испытательного срока приговорили женщину из-за секса с 14-летним парнем.

Об этом говорится в приговоре Черниговского районного суда Черниговской области.

По данным суда, жительница Чернигова в сентябре 2024 года «совершила умышленные развратные действия в отношении несовершеннолетнего, а именно обнажилась и осуществляла непристойные прикосновения руками к обнаженным половым органам потерпевшего, после чего вступила с ним в вагинальный половой контакт, что привело к удовлетворению ее половой страсти».

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На суде женщина вину признала. Она отметила, что парень якобы «попросил поделиться опытом» и она согласилась. Во время секса из полового органа парня пошла кровь. Женщина заплатила парню 18 000 грн. Впоследствии родители подростка узнали об инциденте. По словам женщины, отец парня требовал у нее 5000 долларов за молчание.

Отец парня отметил, что подсудимая планировала купить их дом в одном из сел Черниговщины. Впоследствии они узнали, что у женщины был секс с их сыном. Однако они решили дождаться, пока женщина приобретет дом, и уже в январе 2025 года обратились в полицию.

Объяснение отца парня / © Единый государственный реестр судовых решений

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч. 1 ст. 156 УК Украины. Ее приговорили к 1 году испытательного срока. Также подсудимая должна уплатить 22 000 грн моральной компенсации.

Напомним, в Днепропетровской области к 2 годам ограничения свободы приговорили парня из-за секса с 15-летней девушкой

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