Подготовка к новым атакам и ситуация на левобережье Херсона: что происходит на фронте

Авдеевское направление остается самой горячей точкой фронта. Также российские оккупанты, по данным командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, пошли в атаку у Бахмута.

Об этом говорится в сюжете военного корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко.

Оккупанты могут готовиться к массированным атакам

"Сказать, что это "оперативная пауза", нельзя. Потому что они каждый день делают попытки штурма малыми группами наших позиций. Но, видимо, они к чему-то готовятся к большему. И мы готовимся", - говорит офицер 59-й ОМБр Сергей Цехоцкий.

Военные считают, что признаками подготовки к более масштабным действиям является активизация информационно-психологических операций. В частности фейковое обращение якобы бойцов 110-й бригады, где на украинском языке человек в форме ВСУ жалуется на командование. Расчет - вызвать возмущение в семьях военных, чтобы точно повлиять на дух защитников.

"Ни одного военнослужащего 110-й бригады на видео нет. Это все переодетые оккупанты. Обычно они прибегают к таким методам, когда они готовятся к массированным атакам", - говорит пресс-офицер 110-й ОМБР Антон Коцуконь.

Война в Украине / Фото: Associated Press

Ситуация под Бахмутом

Под Бахмутом противник внезапно перешел к наступательным действиям.

"Основная задача для противника любой ценой остановить продвижение Сил обороны, а также отбить утраченные позиции", — говорит командир роты ударных БПАК 92-й ОШБр Юрий Федоренко

Военные говорят, что украинские беспилотные "бомберы" уничтожают российскую броню и днем, и ночью. Поэтому здесь российское командование отправляет пехотинцев вперед вообще без техники. Пока попытки российских штурмов закончились с отрицательным результатом.

ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

"Несмотря на давление противника, все позиции остаются за нами. В частности, на прошлой неделе 92-я штурмовая бригада заняла несколько позиций противника, на которых удачно закрепилась", — говорит командир роты ударных БПАК 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

Ситуация на юге

Украинское продвижение на юге Силы обороны не комментируют. Но российские паблики паникуют от того, что украинские солдаты ведут операции на левом берегу Днепра напротив Херсона. Журналисты BBC общались с оккупантами, которые утверждают, что плацдарм на левом берегу держит как минимум 500 украинцев, у которых есть даже тяжелая техника. Телеграмм-каналы российских "военкоров" рассказывают о боях вокруг села Крынки между оккупированными Олешками и новой Каховкой. Это подтверждает американский "Институт изучения войны". А российские солдаты жалуются BBC, что Крынки они не отобьют.

Украинские военные / Фото: Associated Press

Паники россиянам добавляет и то, что украинские ракеты начали метко доставать глубокий российский тыл на левом берегу. Примерно в половине десятого 9 ноября две высокоточные ракеты прилетели в дом номер 59 по улице Портовой в оккупированном Скадовске. Россияне утверждали, что в доме не было военных, но многочисленные фото и видео с заваленными кирпичами телами в российской форме не дают скрыть правду.

Здание занимал 126-й военно-следственный отдел следственного комитета РФ. И, как раз во время совещания произошел прилет. Погибло десять оккупантов. Среди них руководитель этого отдела Дмитрий Кацуба.

Ситуация в России

И в очередной раз война приходит уже на территорию России. На следующий день российские добровольцы из РДК переходят границу и ликвидируют подполковника ФСБ в российском поселке Улица на Брянщине. Российские источники утверждают, что его звали Сергей Шатый, и он был руководителем одного из отделов Пограничного управления.

Все это может свидетельствовать о том, что Силы обороны ищут нестандартные способы выйти из тупика позиционной битвы, в которую, накануне зимы, непогоды и бездорожья, превращается российско-украинская война.

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Напомним, по данным ISW на Авдеевском направлении оккупационные войска продолжали атаковать в направлении коксохима, а основные бои ведутся в районе населенных пунктов Степное, Бердичи, Северное и Тоненькое.

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