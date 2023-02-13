Подготовка переворота по-кремлевски в Молдове: исполнители светились в захвате заложников под Киевом

Президент Молдовы Майя Санду рассказала подробности беспорядков, которые для их страны готовили россияне. Этот план помогла раскрыть нашим соседям украинская разведка, а президент Владимир Зеленский лично сообщил об этом на саммите Евросоюза на прошлой неделе, говорится в ТСН.

Президент страны Майя Санду на отдельном брифинге рассказывает, что готовили для них московские агенты. "Предусмотрены действия с привлечением отдельных диверсантов с военной подготовкой, замаскированных под гражданское население для совершения силовых действий, нападений на отдельные здания государства и захвата заложников. Сменить власть в Кишеневе планировали также путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции”, – рассказывает она.

Раскрыть коварный план удалось благодаря украинской разведке. На минувшей неделе президент Владимир Зеленский поделился об этом с европейскими лидерами на саммите ЕС в Брюсселе. “Российский документ, показывающий, кто, когда и в результате каких действий, собирается сломать Молдову, сломать демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней. Ни минуты я не колебался и получив этот документ и услышав о его происхождении, я немедленно предупредил обо всех этих угрозах Молдове”, — отметил Зеленский.

Документы, оперативно переданные Киевом Молдове, содержат подробную информацию логистики для организации этих диверсионных действий. Исполнители должны были прибыть в Молдову из-за границы — России, Беларуси и Балкан. Кто именно потенциально мог участвовать в мятеже в эфире телемарафона "Єдині новини" поделился секретарь СНБО Алексей Данилов. «Я могу сказать, что некоторые из тех подонков, которые были 24, 25, 26 февраля в составе так называемой чеченской группировки здесь на нашей территории, на сегодняшний день в совсем другой точке мира. Они на сегодняшний день работают спасателями в Турции. Я хочу сказать, что очень внимательно мы отслеживаем эту ситуацию, чтобы эти спасатели не оказались в Кишиневе», — заявил он.

Одно из лиц, о котором потенциально может говорить секретарь СНБО Алексей Данилов, – это Даниил Мартынов, ныне руководящий отрядом российских спасателей в Турции. Мартынов до 2017 года был помощником Кадырова по силовым подразделениям и структурам. В конце февраля и начале марта прошлого года Мартынов принимал участие в боевых действиях Киевской области и лично командовал захватом психоневрологического интерната в Бородянке, где приказал взять в заложники около пятисот человек и заменять подходы к зданию. Впрочем, не только на внешних агентов должен был опираться Кремль в своем плане.

Прошлой осенью в Молдове именно не утихали энергетические протесты, во время которых призывали свергнуть проевропейскую президент Санду и идти на сближение с Москвой. Организатором митингов выступила тогда партия "Шор", которая сотрудничала с российскими ФСБ. Среди членов этой партии тогда провели обыски и задержания, но в этом году "Шор", уверяет Майя Санду, а также местный беглый олигарх Влад Плахотнюк должны помогать диверсантам внутри. "В реализации плана авторы возлагаются на несколько внутренних сил, но особенно на преступные группы, такие как формирование "Шор" и все его производные, на некоторых, бывших сотрудников правоохранительных органов, а также на нескольких людей, известных своими связями с Плахотнюком", – рассказала Сандул.

Президент уже распорядилась активизировать силовые структуры Молдовы для предотвращения провокаций. Кроме того, на фоне роста новых угроз на прошлой неделе ушло в отставку все молдавское правительство во главе с премьером Наталией Гаврилицей. Вместо него Санду выдвинула кандидатуру своего советника безопасности Дорина Речан, который имеет проевропейские взгляды.

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