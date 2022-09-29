"Подготовка сделана. Ждем" — эксперт о возможном новом ударе по Киевщине

По разным оценкам россияне накопили десятки тысяч военных в Беларуси – эксперт сообщил о возможном сценарии в ближайшее время.

В преддверии холодов практически каждый день появляется ряд новостей, что со стороны Беларуси, где россияне накапливают силы, возможен новый удар. Некоторые военные предполагают, что после наступления морозов по замерзшим болотам сможет проехать военная техника врага.

Каким может быть удар и чего ждать зимой – об этом ТСН рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Оттуда ударить могут. Там накоплена боевая группировка. По разным данным ее численность составляет от 13 тыс. до 30-40 тыс. Маловероятно, что удар возможен в сторону запада Украины, потому что там леса и болота и всего две большие дороги. А Киевщина – возможно. Пойдут ли – этого не знает никто. Нужно ли к этому готовиться? Подготовка сделана. Ждем", — говорит Петр Черник о том, что может ожидать Украину в ближайшее время.

В то же время эксперт добавил, что мысль о замерзших болотах — правильная: " Мороз нам будет не на пользу, нам выгодна относительно теплая зима. Если погода будет не морозной, то война перейдет в артиллерийские дуэли до тех пор, пока не замерзнет почва" .

Вероятность ядерного удара – высокая

Вместе с тем Петр Черник заявил, что сейчас возросла вероятность ядерного удара. Напомним, о последнем говорят, что он возможен по линии фронта.

"Ядерная опасность возросла. Сейчас – самая высокая точка, когда может быть применено ядерное оружие. На мой взгляд, это может произойти только тогда, когда Путин поймет, что есть перспектива его физической ликвидации. Но должен напомнить, что решение на принятие ядерного оружия принимает пять человек. Каждый имеет свою часть ответственности, свою цепочку и свои технологические приборы".

В свою очередь, Черник прокомментировал предположение о том, что на Западе могут слишком поздно узнать о принятом российском решении нанести ядерный удар.

"Я не разделяю такого мнения. Американцы имеют достаточно технических и агентурных методов, чтобы понять, что решение принято. Единственное, у меня нет оптимизма в том, что возможен превентивный удар", — резюмировал Петр Черник.

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