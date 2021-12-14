Поднимает автомобили и толкает фуры: ТСН узнала больше о бойце полка спецназначения столичной полиции.

Поднимает автомобили и толкает фуры: ТСН узнала больше о бойце полка спецназначения столичной полиции.

На пять сотен спецназовцев, которые выезжают на задание – всего две девушки.

Она поднимает автомобили и толкает фуры, а для осуществления мечты набрала пятьдесят килограммов – и стала звездой соцсетей. Наталья Полосенко — боец полка спецназначения столичной полиции, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Вдвое тяжелее она нравится себе гораздо больше. Спортивное питание и упражнения – четыре раза в неделю. Училась на тренера – занимается по собственной программе

Бокс – уже для души семь лет занималась каратэ, бросила из-за травмы. Говорит, что на службе навыки редко применяет.

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Большинство лайков под фотографиями по работе и тренировкам – мужские. На пять сотен спецназовцев, которые выезжают на задание – всего две девушки. Требования к мужчинам и женщинам – одинаковы.

Инспектор отделения тактико-специальной подготовки Юрий Конониченко говорит, что она всегда добивается своего – нет еще такого человека, который бы его не послушался.

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