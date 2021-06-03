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Поднимался столб черного дыма: в центральном парке Винницы сгорел детский аттракцион

Поднимался столб черного дыма: в центральном парке Винницы сгорел детский аттракцион

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Поднимался столб черного дыма: в центральном парке Винницы сгорел детский аттракцион

ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

Пострадавших в результате пожара нет.

В городе Винница в центральном парке горел детский аттракцион. Загорелось поздно вечером 2 июня, к счастью, обошлось без жертв.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. 3 июня.

Столб черного дыма был виден за несколько кварталов. Огонь почти перекинулся на другие аттракционы и мини-зоопарк в десяти метрах от эпицентра. Спустя полчаса пожар потушили.

В результате пожара огнем уничтожено детские игровые автоматы, надувной аттракцион и игрушки, а также частично поврежден тент соседней развлекательной палатки.

Посетителей не было и обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливает полиция. Не исключают как короткое замыкание, так и поджог.

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Новости Украины: в винницком парке горел детский аттракцион

Новости Украины: в винницком парке горел детский аттракцион