Поднимался столб черного дыма: в центральном парке Винницы сгорел детский аттракцион

Пострадавших в результате пожара нет.

В городе Винница в центральном парке горел детский аттракцион. Загорелось поздно вечером 2 июня, к счастью, обошлось без жертв.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. 3 июня.

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Столб черного дыма был виден за несколько кварталов. Огонь почти перекинулся на другие аттракционы и мини-зоопарк в десяти метрах от эпицентра. Спустя полчаса пожар потушили.

В результате пожара огнем уничтожено детские игровые автоматы, надувной аттракцион и игрушки, а также частично поврежден тент соседней развлекательной палатки.

Посетителей не было и обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливает полиция. Не исключают как короткое замыкание, так и поджог.

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Новости Украины: в винницком парке горел детский аттракцион

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